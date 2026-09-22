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جانشین فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۴ متهم و کشف بیش از ۱۸ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار محمد غلامی گفت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر استفاده یک متهم از ظرفیت شرکتهای حملونقل و ارسال مرسولات با مشخصات گیرندگان غیرواقعی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، فعالیت این افراد را تحت رصد قرار دادند.
وی با اشاره به اینکه در این عملیات، چندین مرسوله در مراکز باربری و پستی شناسایی و با هماهنگی قضائی مورد بازرسی قرار گرفت که مقادیری انواع مشروبات الکلی خارجی، مواد غذایی، دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر کالاهای خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف شد، افزود: در بازرسی از محل نگهداری کالاها، تعداد قابل توجهی کالای مشکوک به قاچاق و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ قلم داروی ایرانی و خارجی کشف شد.
سردار غلامی با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه بیش از ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع ۴ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و کالاهای مکشوفه نیز برای تعیین تکلیف قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.