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مردم ایلام در ۲۰۵ شب گذشته با حضور مستمر در میدان ۲۲ بهمن، حمایت خود را از نیروهای مسلح و آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند و اقتدار و اتحاد ملی را به رخ دشمنان کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛حضور پرشور و مستمر مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن که به ۲۰۵ شب رسیده است، به یکی از نمادهای همدلی و پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح تبدیل شده است.
این حضور مردمی که هر شب با شور و شعور انقلابی در میدان ۲۲ بهمن ایلام ادامه دارد، پیامی روشن از اتحاد، اقتدار و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان است.
مردم ایلام با حضور در این میدان، بار دیگر ثابت کردند که پشتیبان نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور هستند و در مسیر آرمانهای شهدا و امام راحل (ره) تا پای جان ایستادهاند.