مردم ایلام در ۲۰۵ شب گذشته با حضور مستمر در میدان ۲۲ بهمن، حمایت خود را از نیرو‌های مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند و اقتدار و اتحاد ملی را به رخ دشمنان کشیدند.

۲۰۵ شب عشق و ایستادگی؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام تجلی اقتدار و اتحاد مردم

۲۰۵ شب عشق و ایستادگی؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام تجلی اقتدار و اتحاد مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛حضور پرشور و مستمر مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن که به ۲۰۵ شب رسیده است، به یکی از نماد‌های همدلی و پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح تبدیل شده است.

این حضور مردمی که هر شب با شور و شعور انقلابی در میدان ۲۲ بهمن ایلام ادامه دارد، پیامی روشن از اتحاد، اقتدار و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان است.

مردم ایلام با حضور در این میدان، بار دیگر ثابت کردند که پشتیبان نیرو‌های مسلح و مدافعان امنیت کشور هستند و در مسیر آرمان‌های شهدا و امام راحل (ره) تا پای جان ایستاده‌اند.