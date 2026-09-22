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مسابقات «میدانیار» اسدآباد با حضور ۱۵۰ تیم در چهار بخش اسلحهشناسی، امداد و نجات، فرهنگی و رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده سپاه اسدآباد گفت: این مسابقات در چهار بخش اسلحهشناسی، امداد و نجات، فرهنگی و رسانه برگزار شد و تیمهای شرکتکننده در هر بخش توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.
سرهنگ پاسدار محرم حبیبی با اشاره به روند برگزاری مسابقات گفت: پس از ارزیابی عملکرد تیمها، از تیمهای اول تا سوم قدردانی خواهد شد و تیم برتر به مسابقات استانی معرفی میشود.
او همچنین با اشاره به استقبال مردم از برنامههای آموزشی در حوزه اسلحهشناسی تصریح کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون بیش از ۴ هزار داوطلب در دورههای آموزشی اسلحهشناسی شرکت کردهاند.
سرهنگ پاسدار محرم حبیبی افزود: برگزاری این دورهها و مسابقات در کنار ایجاد فضای رقابتی، زمینهای برای آموزش مهارتهای مورد نیاز و افزایش آمادگی شرکتکنندگان را فراهم کرده است.