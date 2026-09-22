به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، هفتمین آیین سراسری تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور جمعی از مقام‌های عالی‌رتبه کشوری و لشکری، خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در این آیین، از پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس تجلیل و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت تاکید شد.

این مراسم به‌صورت همزمان در سراسر کشور نیز برگزار شد.