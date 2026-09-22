تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت تجلیل از 60 کهنه سرباز دفاع مقدس در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با اشاره به اینکه دفاع مقدس یک مدرسه برای مردم ایران بود گفت: تاریخ همیشه درس است و تاریخ دفاع مقدس ما هم به جهانیان درس داد که دست درازی به این خاک بهایش چیست و هم به ما فهماند که تا چه انداره قوی هستیم و تاچه اندازه در برابر دشمن خارجی متحد می‌شویم.

استاندار گیلان هم در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، گفت: کشور‌های مختلف از جمله آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی و منطقه‌ای در طول جنگ ۸ ساله، در کنار صدام قرار گرفتند، اما با وجود این حمایت‌ها، ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و توان داخلی در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دست بیگانگان بیفتد.

هادی حق شناس با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در روز‌های نخست جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، اضافه کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی در همان هفته‌های نخست توانستند اقتدار خود را به نمایش بگذارند و در کنار آن، حضور گسترده مردم موجب شد ظرفیت‌های ملی در مسیر دفاع از کشور بسیج شود.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها افزود: در چنین شرایطی، مسئولان باید به جای ایجاد نگرانی، در مسیر امیدآفرینی و حل مشکلات حرکت و از زندگی مردم گره گشایی کنند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تحقق رهنمود‌های مقام معظم رهبری در خصوص اتحاد و همبستگی ملی، گفت: همان‌طور که در هشت سال دفاع مقدس حضور مردم در میدان، عامل پیروزی شد، امروز نیز حفظ سرمایه اجتماعی و خدمت صادقانه به همه اقشار جامعه با هر سلیقه و نگاهی، رمز عبور کشور از این پیچ تاریخی است.

در پایان این مراسم، از ۶۰ نفر از پیشکسوتان، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس تجلیل شد.