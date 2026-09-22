پخش زنده
امروز: -
به مناسبت نخستین روز هفته دفاع مقدس، در مراسمی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس گیلان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با اشاره به اینکه دفاع مقدس یک مدرسه برای مردم ایران بود گفت: تاریخ همیشه درس است و تاریخ دفاع مقدس ما هم به جهانیان درس داد که دست درازی به این خاک بهایش چیست و هم به ما فهماند که تا چه انداره قوی هستیم و تاچه اندازه در برابر دشمن خارجی متحد میشویم.
استاندار گیلان هم در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، گفت: کشورهای مختلف از جمله آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و منطقهای در طول جنگ ۸ ساله، در کنار صدام قرار گرفتند، اما با وجود این حمایتها، ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و توان داخلی در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دست بیگانگان بیفتد.
هادی حق شناس با اشاره به نقش نیروهای مسلح در روزهای نخست جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، اضافه کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در همان هفتههای نخست توانستند اقتدار خود را به نمایش بگذارند و در کنار آن، حضور گسترده مردم موجب شد ظرفیتهای ملی در مسیر دفاع از کشور بسیج شود.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها افزود: در چنین شرایطی، مسئولان باید به جای ایجاد نگرانی، در مسیر امیدآفرینی و حل مشکلات حرکت و از زندگی مردم گره گشایی کنند.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اتحاد و همبستگی ملی، گفت: همانطور که در هشت سال دفاع مقدس حضور مردم در میدان، عامل پیروزی شد، امروز نیز حفظ سرمایه اجتماعی و خدمت صادقانه به همه اقشار جامعه با هر سلیقه و نگاهی، رمز عبور کشور از این پیچ تاریخی است.
در پایان این مراسم، از ۶۰ نفر از پیشکسوتان، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس تجلیل شد.