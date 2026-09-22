آیت الله آملی لاریجانی:
دشمن دوباره در دام همان محاسبه غلط افتاد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن سالروز آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله وقوع جنگهای تحمیلی اخیر را تکرار همان محاسبات غلط دشمن در آغاز جنگ تحمیلی سال ۵۹ عنوان کرد.
درس بزرگ دفاع مقدس ۸ ساله ،آن بود که صدام و حامیان بینالمللی و منطقهای او گمان میکردند ساختار رزم انقلاب نوپا ظرف چند روز فرو میریزد و ارتش بعث بر دروازههای تهران خواهد ایستاد. آنچه این محاسبه را باطل کرد، حضور و مجاهدت آحاد مردم در جبههها بود؛ مصداق روشن «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله». مردمی که در برابر تجاوز ایستادند و کشور را به عزت و اقتداری رساندند که جهان ناگزیر از به رسمیت شناختن آن شد.
امروز همان اشتباه را سران جنایتکار و فاسد رژیم صهیونی و آمریکا تکرار کرده اند که به خیال خام خویش پنداشتند با ترور و جنایت جنگی علیه ایران اسلامی، کار در مدتی کوتاه تمام میشود؛ غافل از آنکه «یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین». ایستادگی ملتی که به خیابان آمد و مجاهدان حق که در معرکه نبرد ماندند، این جنایتکاران را در تحیّر و تحقیر فرو برد. این قاعده، سنت الهی است:
«و لن تجد لسنة الله تبدیلا».
هر که اراده این ملت را از محاسبات خود بیرون بگذارد، سرنوشتی جز سرنوشت بعثیان نخواهد داشت.
صادق آملی لاریجانی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵