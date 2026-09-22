پخش زنده
امروز: -
طرح واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی در مناطق روستایی و عشایری بخش کیشکور شهرستان سرباز اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره دامپزشکی سرباز گفت: این طرح با هدف کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی، بیش از یک هزار و ۷۰۰ رأس دام سبک و ۱۵۰ رأس دام سنگین در مناطق روستایی و عشایری بخش کیشکور علیه این بیماری واکسینه شدند.
جابر برهانی افزود: در جریان اجرای این طرح، علاوه بر واکسیناسیون دامها، سم مورد نیاز برای سمپاشی دامها و جایگاههای نگهداری دام نیز در اختیار دامداران قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارشناسان دامپزشکی همچنین با حضور در مناطق هدف، نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی چهرهبهچهره درباره بیماریهای مشترک انسان و دام و ارائه توصیههای بهداشتی و پیشگیرانه به دامداران اقدام کردند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت دامداران در برنامههای پیشگیرانه دامپزشکی گفت: رعایت اصول بهداشتی، همکاری در اجرای برنامههای واکسیناسیون و اطلاعرسانی سریع موارد مشکوک میتواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی داشته باشد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرباز در پایان با اشاره به رویکرد «جهاد خدمترسانی و جهاد تبیین» در مجموعه دامپزشکی، بر تداوم خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد.