مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: شهریه مدارس و مراکز غیردولتی بر اساس شرایط منطقه و استان، هزینه‌های اداره مدرسه و ارتقای کیفیت آموزشی و همچنین توان پرداخت خانواده‌ها تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رضا زینی‌وند در شورای آموزش و پرورش افزود: حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت دارند که بیش از ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در آنها تحصیل می‌کنند و حدود ۱۵.۱ درصد از دانش‌آموزان کشور تحت پوشش این مدارس هستند.

وی افزود: مدارس غیردولتی با مشارکت مستقیم مردم اداره می‌شوند و شهریه، منبع اصلی درآمد این مدارس برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات آموزشی است، از همین رو تعیین شهریه باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و آموزشی هر منطقه انجام شود.

زینی‌وند گفت: شهریه مدارس غیردولتی امسال براساس ماده ۱۵ قانون و هشت شاخص پیش‌بینی‌شده از سوی قانونگذار تعیین شده است که شرایط منطقه و استان، وضعیت مدرسه و توان اقتصادی خانواده‌ها از جمله این شاخص‌هاست.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: در برخی مدارس، شهریه سال‌های گذشته پایین بود و به همین دلیل افزایش شهریه بیشتری اعمال شده است، چرا که موسسان برای اداره مدرسه و ارتقای کیفیت آموزشی هزینه‌هایی دارند؛ با این حال حتی در برخی موارد، افزایش شهریه متناسب با هزینه‌ها و تورم نیز پاسخگوی همه هزینه‌های مدرسه نیست.

وی تاکید کرد: رویکرد امسال این است که شهریه با شرایط منطقه و توان پرداخت خانواده‌ها متناسب شود تا ضمن حفظ کیفیت آموزشی، فشار اقتصادی بیشتری به خانواده‌ها وارد نشود.

زینی‌وند با اشاره به موضوع آموزش حضوری گفت: اجرای آموزش حضوری از سال گذشته مطرح شد و امسال نیز با جدیت پیگیری می‌شود و اراده نظام و دولت بر این است که کلاس‌های درس به شکل حضوری برگزار شود.

وی افزود: حفظ جان و امنیت دانش‌آموزان بسیار اهمیت دارد، اما آموزش مجازی نمی‌تواند همه اهداف آموزشی و تربیتی آموزش حضوری را محقق کند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تجربه آموزش مجازی در دوره شیوع بیماری کرونا و همچنین تعطیلی مدارس در مقاطعی به دلیل ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی اظهار داشت: آثار و آسیب‌های این وضعیت در جامعه مشهود است و نباید به دلیل مشکلات ناترازی، آموزش دانش‌آموزان دچار آسیب شود.

زینی‌وند گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۱.۵(یک‌ونیم) درصد مشکلات ناترازی مربوط به باز بودن مدارس است و بخش عمده این موضوع به صنایع و مصارف خانگی مربوط می‌شود؛ بنابراین نباید مدارس تعطیل شوند و خسارت جبران‌ناپذیری به فرایند آموزش وارد شود.

استاندار چهارمحال‌ و بختیاری با تاکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی و تربیتی در سراسر استان گفت: برنامه‌ریزی آموزشی باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان مناطق شهری، روستایی و عشایری از فرصت‌های برابر برای آموزش و رشد برخوردار شوند.

جعفر مردانی با اشاره به بازگشایی مدارس همزمان با هفته دفاع مقدس و برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان گفت: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه میهن‌دوستی و آشنایی نسل جدید با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با قدردانی از مجموعه آموزش و پرورش و دستگاه‌های اجرایی برای آماده‌سازی مدارس افزود: بازگشایی مدارس تنها یک موضوع مربوط به آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای آغاز مناسب سال تحصیلی و فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی همکاری کنند.