مدیر پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی از ثبت دو دستاورد مهم در جریان تعمیرات اساسی امسال خبر داد و گفت: با تکیه بر توان نیرو‌های داخلی ، زمان عملیات تعویض کف یکی از مخازن آمین از ۲۸ روز پیش‌بینی‌شده به ۶ روز کاهش یافت.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد عبدی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی بیان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده برای تعویض کف مخزن آمین ردیف یک گازی، با توجه به زمان ۲۸ روزه پیش‌بینی‌شده برای اجرای عملیات، راهکار‌های مختلفی با هدف کاهش زمان بررسی شد و سرانجام با طراحی و اجرای روش اجرایی جدید، عملیات در مدت ۶ روز پایان یافت.

وی افزود: اجرای این روش، زمان عملیات را ۲۲ روز کاهش داد و افزون‌بر تسریع روند تعمیرات اساسی، زمینه بازگشت سریع‌تر تجهیز به چرخه عملیاتی را فراهم کرد.

مدیر پالایشگاه هفتم ادامه داد: در جریان بازرسی‌ها و بررسی‌های فنی مخزن آمین ردیف دو گازی، ضرورت تعویض کف این مخزن نیز مشخص شد؛ عملیاتی که در برنامه اولیه تعمیرات اساسی پیش‌بینی نشده بود و نیازمند تأمین و آماده‌سازی اقلام و تجهیزات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود.

عبدی یادآور شد: با وجود این شرایط، با هماهنگی میان واحد‌های تخصصی، تأمین به‌موقع کالا و تجهیزات و برنامه‌ریزی فشرده، عملیات تعویض کف این مخزن نیز در مدت چهار روز با موفقیت انجام و تکمیل شد.

وی تصریح کرد: درمجموع، کف دو مخزن آمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع تعویض شد که اجرای این دو عملیات، نمونه‌ای از توانمندی فنی و اجرایی متخصصان پالایشگاه هفتم در مدیریت زمان، اجرای سریع عملیات و مواجهه مؤثر با نیاز‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده در تعمیرات اساسی است.