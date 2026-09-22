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در نهمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی کشور، از ۱۶ یاریگر برگزیده دانشگاههای مختلف کشور که در حمایت از توسعه آموزش عالی و پشتیبانی از دانشگاهها نقش داشتهاند، تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نهمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی کشور، از ۱۶ یاریگر برگزیده دانشگاههای مختلف کشور که در حمایت از توسعه آموزش عالی و پشتیبانی از دانشگاهها نقش داشتهاند، تقدیر شد.
در این مراسم از حمید ابریشمی از دانشگاه تربت حیدریه، محمودرضا چراغعلی از دانشگاه گلستان، قدرت حاجنوری از دانشگاه محقق اردبیلی، محمدحسین خداوردی از دانشگاه کردستان، شهریار دبیری از دانشگاه شهید باهنر کرمان، احمد دنیانور از دانشگاه خوارزمی، سیدمحمد ذوالفقاری از دانشگاه بوعلی سینا، ناهید رشتی از دانشگاه یزد، علی سراجیان از دانشگاه صنعتی قوچان، حمیدرضا شاهحسینی از دانشگاه تهران، علی صنایعی از دانشگاه اصفهان، علیقلی فرداد از دانشکده فنی، محمداسماعیل قدس از دانشگاه سمنان، رضا مسلمینیا از دانشگاه کاشان، علی مشارزاده سهرابی از دانشگاه فردوسی مشهد و سیدحامد موسویپور از دانشگاه یاسوج تقدیر شد.
این یاریگران با مشارکت و حمایت از دانشگاههای محل فعالیت خود، در تأمین بخشی از نیازهای آموزشی، پژوهشی، رفاهی و زیرساختی آموزش عالی کشور نقش داشتهاند.
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران یک تشکل مردمنهاد، غیرانتفاعی و خیریه است که با هدف ساماندهی و هدایت کمکهای خیرین و نیکوکاران به حوزه علم و فناوری فعالیت میکند. این بنیاد در سال ۱۳۹۴ به تصویب هیئت مؤسس رسید و در سال ۱۳۹۵ با دریافت مجوزهای لازم به ثبت رسید.
از جمله محورهای فعالیت این بنیاد، حمایت از دانشگاهها و دانشگاهیان، کمک به دانشجویان مستعد و نیازمند، حمایت از پژوهشگران و فناوران، پشتیبانی از ایدهها و طرحهای نوآورانه و کمک به توسعه ارتباط میان دانشگاه و جامعه و صنعت عنوان شده است.
این بنیاد در زمینه ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از کمکهای خیرین در حوزه آموزش عالی و حمایت از دانشجویان از طریق صندوقهای حمایتی فعالیت دارد.