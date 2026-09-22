مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد:
نقش راهبردی پایانه مرزی دوغارون تایباد در راهگذر ترانزیتی ایران-افغانستان-تاجیکستان
مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: این پایانه مرزی در راهگذر ترانزیتی ایران-افغانستان-تاجیکستان دارای جایگاه و نقش راهبردی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد اظهار کرد: راهگذر ترانزیتی ایران-افغانستان-تاجیکستان با همگرایی جدی این ۳ کشور همزبان در حال ایجاد است که پایانه مرزی دوغارون به عنوان یکی از معابر زمینی در این راهگذر از نقش راهبردی برخوردار است.
محسن رکنی افزود: پایانه مرزی دوغارون به سبب وجود زیرساختها، سرمایهگذاریهای دولتی، فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و نزدیکی به هرات و مشهد، مهمترین گذرگاه رسمی از میان ۳ پایانه مرزی ایران با افغانستان است و جایگاه ویژهای در توسعه این راهگذر ترانزیتی دارد.
وی ادامه داد: تابستان امسال موافقتنامه سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان برای ایجاد یک راهگذر ترانزیتی با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و مقامات حوزه حمل و نقل افغانستان و تاجیکستان در مشهد به امضا رسید که هدف از آن ایجاد مسیر دسترسی به آسیای میانه و در نهایت چین است.
مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد با بیان اینکه ۶۰ درصد حمل و نقل کالا میان ایران و افغانستان از طریق مرز دوغارون انجام میشود، تصریح کرد: مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع داخل ایران را میتوان از افغانستان و تاجیکستان وارد کرد و از طرفی هم کالاهای متنوع ایرانی در این کشورها خواهان دارند؛ در نتیجه این راهگذر ترانزیتی بازارهای منطقهای را به همدیگر پیوند میدهد.
رکنی بیان کرد: در شرایط تحریمهای یکجانبه و محدودیتهای حمل و نقل دریایی باید به مرزهای زمینی، به خصوص در شرق کشور، توجه بیشتری کرد و از مسیرهای جایگزین برای تبادل و تجارت بهره جست.
وی اضافه کرد: توافق تهران، کابل و دوشنبه بر ایجاد راهگذر ترانزیتی، علاوه بر تبدیل شدن ایران به دهلیز لجستیکی منطقه، تاجیکستان را به آبهای آزاد، کشورهای اروپایی و قفقاز متصل میکند و توسعه اقتصادی را در افغانستان رقم خواهد زد که مرز دوغارون، مسیری امن، اقتصادی و سریع در این میان به شمار میآید.
مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: تسهیل تردد ناوگان تجاری و مدیریت یکپارچه مرزی، یکی از اصلیترین و ضروریترین اقدامات دولت در این کانون اقتصادی باید باشد که مستلزم تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی است.
رکنی خاطرنشان کرد: طرح جامع پایانه مرزی دوغارون در مرحله اول خود به پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی رسیده است که پیشبینی میشود با تکمیل آن بخشی از مشکل رفت و آمد کامیونها و رانندگان مرتفع شود.
مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.