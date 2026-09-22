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دومین رزمایش سراسری پایش آفات و نظارتهای قرنطینهای سال ۱۴۰۵ با هدف بررسی سلامت، اصالت و انطباق سموم و نهادههای کشاورزی با ضوابط قرنطینهای، در داروخانههای گیاهپزشکی شهرستان اشکذر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: در دومین رزمایش سراسری پایش آفات و نظارتهای قرنطینهای سال ۱۴۰۵، کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در واحدهای توزیع و فروش مواد شیمیایی کشاورزی، روند عرضه و نگهداری سموم و محصولات مرتبط را به صورت تخصصی پایش و نظارت میکنند.علیرضا میرجلیلی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر داروخانههای گیاهپزشکی افزود: هدف اصلی این طرح، اطمینان از سلامت و اصالت محصولات، رعایت ضوابط و پروتکلهای قرنطینهای و جلوگیری از ورود و انتشار آفات و عوامل خسارتزای گیاهی از طریق شبکههای توزیع است.
وی اظهار داشت: بازرسی و پایش دقیق این واحدها، نقش مهمی در حفظ امنیت زیستی، صیانت از تولیدات کشاورزی و ارتقای سلامت محصولات زراعی و باغی شهرستان دارد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی این شهرستان گفت: ۱۳ داروخانه گیاهپزشکی و سه مرکز فروش کود در اشکذر فعالیت دارند و امسال ۳۲۰ بهرهبردار زراعی و یک هزار و ۳۳۳ بهرهبردار باغی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند.
میرجلیلی تأکید کرد: نظارت مستمر بر مراکز عرضه نهادههای کشاورزی، علاوه بر پیشگیری از توزیع محصولات غیرمجاز و فاقد اصالت، میتواند در مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی و حفظ سلامت تولیدات کشاورزی مؤثر باشد.این رزمایش در چارچوب برنامه دومین رزمایش سراسری پایش آفات و نظارتهای قرنطینهای سال ۱۴۰۵ در شهرستان اشکذر در حال اجراست.