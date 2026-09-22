به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در قالب طرح نهضت آسفالت ریزی شهرداری مشگین شهر، بیش از ۲۵۰ کوچه و خیابان این شهر را آسفالت ریزی کرده و کنعانی نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان هم از ۷۴ هزار متر مربع آسفالت ریزی در روستا‌های منطقه خبر داد.

علی مسیب‌زاده، شهردار مشگین‌شهر، در جریان بازدید از طرح‌های توسعه شهری مشگین‌شهر اظهار داشت: نهضت آسفالت‌ریزی در شهرستان مشگین‌شهر به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان با وسعت بالا، همچنان در حال انجام است.

وی بیان کرد: در سال جاری موفق شدیم با تأمین قیر مورد نیاز، عملیات آسفالت‌ریزی را در بیش از ۲۵۰ کوچه و معابر شهری مشگین‌شهر اجرایی و عملیاتی کنیم.

وی افزود: از ابتدای سال جاری با راه‌اندازی ۶ اکیپ مکانیزه و دستی تلاش کردیم تا عملیات آسفالت‌ریزی را در معابر، کوچه‌ها و مسیر‌های ترددی مردم انجام دهیم.

شهردار مشگین‌شهر گفت: بیش از ۲۶ هزار تن آسفالت‌ریزی در معابر شهری مشگین‌شهر انجام شده و ما شرایط خوبی را در خدمات‌رسانی به مردم نظاره‌گر هستیم.

وی تصریح کرد: این میزان آسفالت‌ریزی در ۲۵۰ کوچه و محله شهری مشگین‌شهر به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان اجرایی و عملیاتی شده است.

مسیب‌زاده با اشاره به جلب رضایتمندی مردم در بهره‌مندی از این خدمات زیربنایی خاطرنشان کرد: عمده آسفالت‌ریزی در مناطق محروم و به درخواست اهالی در معابر پرجمعیت اتفاق افتاده است.

وی افزود: ۳۰ درصد عملیات آسفالت‌ریزی در مناطق کم‌برخوردار و معابر بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مشگین‌شهر انجام شده است.

شهردار مشگین‌شهر به عملکرد شهرداری مشگین‌شهر در ۵ سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۱۲۵ هزار تن آسفالت‌ریزی در این مدت انجام شده که یک حرکت مناسب و تحسین‌برانگیز به شمار می‌رود.

وی افزود: بیش از صد‌ها معبر، کوچه و محله پرتردد جمعیتی در این مدت آسفالت شده که شامل ۸۰ درصد معابر و کوچه‌های شهری می‌شود.

مسیب‌زاده بیان کرد: تا پایان فصل کاری همچنان عملیات آسفالت‌ریزی ادامه دارد و تمام تلاش ما بر این است تا تمامی معابر، کوچه‌ها و خیابان‌هایی که نیاز به آسفالت‌ریزی دارند از این نعمت بهره‌مند شده و شرایط بهتری را در این حوزه در مشگین‌شهر نظاره‌گر باشیم.