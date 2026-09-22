حزب تحریک انصاف پاکستان همزمان با نزدیک شدن به فراخوان اعتراضی ۲۷ سپتامبر در اسلام آباد، آمادگی خود را برای مذاکره با دولت اعلام و از نخست وزیر پاکستان خواست کمیته‌ای متشکل از رهبران سیاسی برای گفت‌و‌گو و حل اختلافات تشکیل دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، «راجا ناصر عباس جعفری» رهبر مخالفان دولت در مجلس سنای پاکستان اعلام کرد: اگر دو طرف کمیته‌های سیاسی تشکیل دهند، امکان حل مسائل وجود خواهد داشت و در‌های مذاکره از سوی حزب تحریک انصاف باز است.

وی با تاکید بر ضرورت گفت‌و‌گو‌های جدی و معنادار برای خارج کردن پاکستان از بحران، از «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور خواست کمیته‌ای متشکل از افراد دارای اختیار تصمیم گیری تشکیل دهد تا راهکاری عملی برای حل مسائل پیدا شود.

در همین حال «گوهر علی خان» رئیس حزب تحریک انصاف نیز اعلام کرد: از شب گذشته تماس‌ها با شخصیت‌های مرتبط در سطح دولت فدرال ادامه داشته و مواضع این حزب درباره تحولات اخیر به طرف مقابل منتقل شده است.

وی از دولت خواست از اقداماتی که موجب تشدید تنش می‌شود خودداری کند و گفت: بازداشت اعضا و هواداران تحریک انصاف می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند.

رئیس حزب تحریک انصاف همچنین تاکید کرد: این حزب قصد «یورش به اسلام آباد» را ندارد و مدعی شد نمایندگان حزب در پارلمان، مجلس سنا و دیگر مجامع سیاسی دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند، اما به آنها توجهی نشده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که حزب تحریک انصاف برای برگزاری تجمع و حرکت هواداران خود به سمت اسلام آباد در ۲۷ سپتامبر فراخوان داده و همزمان تدابیر امنیتی و محدودیت‌ها علیه این حزب و هواداران آن در بخش‌هایی از پاکستان افزایش یافته است.