مدیر خدمات شهری شهرداری همدان گفت: برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و کاهش خطر وقوع سیلاب، عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور آب در شهر انجام شده است.

انجام عملیات لایروبی، پاکسازی رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور آب در همدان

انجام عملیات لایروبی، پاکسازی رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور آب در همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مرتضی رضایی افزود: تاکنون ۳۰ کیلومتر از رودخانه‌های شهر همدان لایروبی شده و این عملیات با هدف بازگشایی مسیر جریان آب و افزایش ظرفیت عبور روان‌آب‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارش‌های پاییزی تصریح کرد: پاکسازی مسیر رودخانه‌ها و جوی‌های اصلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از انسداد مسیر آب و بروز آب‌گرفتگی در زمان بارندگی جلوگیری کند.

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان گفت: نیرو‌های خدمات شهری در نقاط مختلف شهر وضعیت مسیر‌های عبور آب را پایش می‌کنند و در صورت مشاهده موانع و گرفتگی، اقدامات لازم برای رفع آنها انجام می‌شود.

مرتضی رضایی همچنین از شهروندان خواست از ریختن زباله و نخاله‌های ساختمانی در رودخانه‌ها، مسیل‌ها و جوی‌های آب خودداری کنند، چرا که انباشت پسماند می‌تواند مسیر جریان آب را مسدود و خطر آب‌گرفتگی را افزایش دهد.

او تصریح کرد: آمادگی نیرو‌های خدمات شهری و اجرای اقدامات پیشگیرانه پیش از بارش‌های شدید، از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری برای مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از سیلاب در شهر همدان است.