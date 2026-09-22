پیشنهاد ایران مبنی بر تدوین برنامه اقدام منطقه‌ای برای حفاظت از فوک خزری با استقبال نمایندگان کشور‌های حاشیه خزر مواجه شده و در سند نهایی اجلاس تهران گنجانده می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، احمدرضا لاهیجان‌زاده در حاشیه اجلاس کنوانسیون تهران با تشریح روند مذاکرات میان کشور‌های ساحلی خزر، از تلاش برای نهایی‌سازی اسناد و بیانیه‌های مشترک خبر داد و افزود: پیشنهاد ایران مبنی بر تهیه «برنامه اقدام منطقه‌ای حفاظت از فوک خزری» برای بررسی به ثبت رسیده و در صورت تصویب در نشست فردا، در سند پایانی اجلاس گنجانده خواهد شد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این پیشنهاد با توجه به تجربه ایران در این زمینه تهیه شده و مورد استقبال اعضای کنوانسیون چارچوب حمایت از محیط زیست دریای خزر قرار گرفته است.

لاهیجان‌زاده با اشاره به سازوکار تدوین اسناد این کنوانسیون اظهار داشت: «فرآیند تدوین اسناد از دو تا سه ماه پیش از برگزاری اجلاس آغاز شده و پس از بررسی‌های کارشناسی میان پنج کشور ساحلی، برای تأیید نهایی و امضا به وزرای محیط‌زیست ارائه می‌شود. علاوه بر پروتکل‌های الزام‌آور، یک بیانیه مشترک نیز در پایان اجلاس به امضا می‌رسد که نقشه راه و برنامه کاری حداقل دو سال آینده (تا اجلاس بعدی) را مشخص می‌کند.»

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره جزئیات مذاکرات اجلاس تهران گفت: «در این دوره ۴۵ بند پیشنهادی از سوی کشور‌های مختلف ارائه شد که پس از بررسی‌های کارشناسی و حذف موارد تکراری، ۲۸ بند آن نهایی شده و ۱۰ بند باقی‌مانده نیز در دستور کار جلسه امروز قرار دارد که امیدواریم تا پایان وقت اداری نهایی شود.»

وی با اشاره به مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید در بیانیه پایانی افزود: «در توافق‌های صورت‌گرفته تا این لحظه، بر اجرای دقیق پروتکل‌های “مسکو”، “اکتائو” (مربوط به آلودگی‌های نفتی) و “ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی” که سال گذشته تصویب شده بود، تأکید شده است. همچنین از کشور‌های عضو دعوت شده تا روند تصویب نهایی پروتکل تنوع زیستی (عشق آباد) را تسریع کنند.»

لاهیجان‌زاده در ادامه به سایر موضوعات نشست امروز و فردا اشاره کرد و افزود: «نهایی‌سازی برنامه منطقه‌ای پایش زیست‌محیطی خزر، پیش‌نویس برنامه اقدام منطقه‌ای در خصوص نوسانات تراز آب دریای خزر و به‌روزرسانی برنامه راهبردی کنوانسیون تهران و برنامه و بودجه ۲ سال آینده از دیگر محور‌های اصلی مورد مذاکره در این اجلاس است.»

وی با تاکید بر اینکه آنچه که تصویب می‌شود برنامه دو سال آینده این کنوانسیون خواهد بود، تصریح کرد: موضوع استقرار دبیرخانه در منطقه خزر که می‌توان آن را چالش نامید، هم بررسی خواهد شد.

معاون سازمان محیط زیست افزود: «دبیرخانه کنوانسیون هم‌اکنون به‌صورت موقت در ژنو و زیر نظر برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) اداره می‌شود و انتقال دبیرخانه به یکی از کشور‌های ساحلی دریای خزر، از جمله مباحث جدی این اجلاس است؛ هرچند اصل موضوع انتقال و همچنین تعیین محل استقرار آن، همچنان محل اختلاف و مذاکره میان پنج کشور ساحلی است.»

لاهیجان‌زاده همچنین افزود: «بحث‌های مربوط به میزان و نحوه پرداخت حق عضویت کشور‌های عضو نیز در دستور کار مذاکرات امروز قرار دارد.»