مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: از ۶۱ هزار و ۵۹۸ نفر متقاضی ثبت نامی در طرح نهضت ملی مسکن شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۱ هزار و ۵۰۴ نفر تایید نهایی شدند.

تنها با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۷۶۱ واحد برای دریافت تسهیلات شهری و روستایی به بانک معرفی شدند، افزود: از این تعداد ۱۰ هزار و ۹۰۴ واحد موفق به انعقاد قرارداد با بانک‌ها شدند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی موفق به آغاز عملیات اجرایی شدند، افزود: هم اکنون ۱۲ هزار و ۵۷۴ واحد به مرحله اجرای سفتکاری و ۷ هزار و ۵۹۲ واحد به مرحله نازک کاری رسیدند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از صدور پایان کار برای ۷ هزار و ۳۸۹ واحد مسکونی خبر داد و گفت: تاکنون ۵ هزار و ۱۹۲ واحد مسکونی افتتاح رسمی شدند.

تنها گفت: ۳۳۱ واحد طرح‌های بنیاد ساز طرح اقدام ملی سطح استان با پیش بینی اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده است.

وی از پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد طرح‌های ۵۶ واحدی بنیاد ساز طبس، ۸۸ واحدی بنیاد ساز فردوس و ۱۸۷ واحدی بنیاد ساز بیرجند خبر داد.