به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرشاد ابراهیم پور عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور را در نشست علنی امروز خانه ملت که به صورت مجازی برگزار شده بود به شرح ذیل قرائت کرد:

تذکر علی کرد نماینده خاش، میرجاوه، تفتان و بخش‌های نصرت آباد و کورین به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم رعایت عدالت در اختصاص اعتبار خرید علوفه و خوراک دام توسط سازمان امور عشایری کشور، همچنین تذکر وی به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم رعایت عدالت در تقسیم سهمیه‌های پذیرش معلم و تسریع در رفع کمبود معلم

تذکر‌های کمال حسین پور نماینده ایرانشهر، سردشت و میرآباد به وزرای راه و شهرسازی و نیرو در خصوص ضرورت پرداخت مطالبات پیمانکاران در حوزه بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در سه پیرانشهر، سردشت و میرآباد و ضرورت بهسازی و اصلاح شبکه‌های برق روستایی در این سه شهرستان

دو تذکر شهین جهانگیری نماینده ارومیه به وزیر ورزش و جوانان در خصوص ضرورت توجه و سرمایه گذاری بیشتر در بخش ورزش بانوان در شهرستان ارومیه و ضرورت تقسیم اعتبارات لازم برای توسعه ورزش روستایی در مناطق پنج گانه شهرستان ارومیه

دو تذکر عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده گنبد کاووس به وزرای امور اقتصادی و دارایی و کشور و رئیس جمهور در خصوص ضرورت ایجاد و راه‌اندازی شعبه بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و توسعه صادرات در شهرستان گنبد کاووس و سایر شهرستان‌های شرق استان گلستان و ضرورت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت و حضور میدانی دولتمردان، مسئولان، استانداران، فرمانداران و بخشداران در میان مردم

تذکر علی حدادی نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ به وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیرو در خصوص ضرورت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان سازمان بهزیستی و کمک به بهبود معیشت این عزیزان و ضرورت آموزش کاربردی به مشترکین پر مصرف آب

تذکر سید محسن موسوی زاده نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر جهادکشاورزی در خصوص لزوم تامین بذر گندم جهت کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی و کسر آن هنگام برداشت و تحویل بار

تذکر عباس گلرو نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه به وزیر جهادکشاورزی در خصوص ضرورت تحول آفرینی در دانش بنیان کردن حوزه کشاورزی

تذکر سید ابوالحسن مصطفوی غمام نماینده رزن و درگزین به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم رسیدگی به نابسامانی در مدیریت بانک‌ها و عدم پاسخگویی به مردم

تذکر عباس صوفی نماینده همدان و فامیلین به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص جلوگیری از کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی

تذکر علی احمدی نماینده میاندوآب، چهار برج و باروق به وزیر ورزش جوانان در خصوص ضرورت تسریع در اتمام تعمیرات استادیوم ورزشی شهرستان میاندوآب

تذکر بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت تسریع در اجرای قانون مولدسازی

تذکر احد بیوته نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین به وزرای کشور و راه و شهرسازی در خصوص لزوم جابجایی افرادی که ۱۰ سال در یک پست سازمانی به عنوان مدیر در حال خدمت می‌باشند.

تذکر شهین جهانگیری نماینده ارومیه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت رسیدگی به وضعیت بسیار نامناسب آنتن دهی تلفن همراه در راه‌های مواصلاتی شهرستان ارومیه، همچنین تذکر همین نماینده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت توزیع عادلانه تخت بیمارستانی تامین اجتماعی در سطح کشور و ساخت بیمارستان جدید تامین اجتماعی در شهر ارومیه

تذکر محمود طاهری نماینده شبستر به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم تعیین تکلیف و راه‌اندازی کارخانه نساجی خامنه.

تذکر محمد سراج نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به وزیر ورزش و جوانان در خصوص ضرورت درج آرم جمهوری اسلامی ایران در تمام فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی

تذکر سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده میناب، رودان، جاسک، سیری و بشاگرد به وزیر نیرو در خصوص لزوم تصریح در لایروبی رودخانه‌های فصلی و احداث دیوار حفاظتی در رودخانه‌های هیمه، گز، میناب، بهمنی، گابریک و در شرق هرمزگان

تذکر علی شیرین‌زاد نماینده کرج، اشتهارد و فردیس به رئیس جمهور در خصوص لزوم پاسخ بانک مرکزی ایران به درخواست دو ساله تأسیس شعبه بانک روسیه برای همکاری دوجانبه

تذکر این نماینده به رئیس جمهور در خصوص لزوم ارائه برنامه برای تغییر مسیر از شبکه تراستی‌ها برای فروش نفت و استفاده از ظرفیت مبادلات رسمی بانک‌های چین و روسیه

تذکر غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون و کنارتخته به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم بازنگری در ساز و کار تأمین نهاده با رویکرد حمایتی از مرغداران

تذکر سلام ستوده نماینده مهاباد به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم تعیین قیمت تضمینی گندم بر اساس تورم و بالا رفتن هزینه‌های کاشت، داشت، برداشت و انرژی مصرفی

تذکر علیرضا نثاری نماینده نهاوند به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت افزایش سهمیه پذیرش افراد بومی در دانشگاه فرهنگیان برای شهرستان نهاوند

تذکر جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی نماینده رشت و خمام به رئیس جمهور در خصوص ضرورت تخصیص ردیف جذب بیش از ۱۲ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توسط سازمان امور اداری و استخدامی

تذکر همین نماینده به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد واگذاری کارخانه‌های بلاتکلیف‌مانده

تذکر محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تعهد عملی نسبت به فرهنگیان و دانش‌آموزان و جلوگیری از رهاشدگی آموزش و پرورش

تذکر همین نماینده به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت اهتمام جدی برای اجرای سند تحول بنیادین و رعایت فرهنگ دینی و شایسته‌سالاری در آموزش و پرورش

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در حل مشکلات جزیره هرمز به خصوص در زمینه اقتصاد و اشتغال

تذکر همین نماینده به وزیر کشور در خصوص لزوم رسیدگی به افزایش آمار خودکشی در بین جوانان و نوجوانان

تذکر سید محسن موسوی‌زاده نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم تجهیز مراکز درمانی حوزه به آمبولانس‌های جدید و پیشرفته

تذکر همین نماینده به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم رسیدگی به کمبود شدید فضای آموزشی و تأمین اعتبارات لازم جهت نوسازی و تکمیل ده‌ها طرح نیمه‌تمام در حوزه انتخابیه

تذکر علی خضریان نماینده تهران به رئیس جمهور در خصوص لزوم پیگیری موضوع سرقت دارو‌های شیمی درمانی از بیمارستان ولیعصر (عج) تبریز

تذکر مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران و بید گل به وزیر نیرو و رئیس جمهور در خصوص لزوم پرداخت کامل حقابه دشت کاشان زاینده رود و ضرورت تسریع در اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارسال لایحه آن به مجلس شورای اسلامی

تذکر سارا فلاحی نماینده ایلام به وزیر نیرو مبنی بر لزوم تکمیل تملک اراضی روستا‌های غرب رودبار از توابع شهرستان سیروان و سرتنگ داروند از توابع شهرستان ایوان

تذکر محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد به وزیر نیرو در خصوص ضرورت تامین اعتبار تکمیل تصفیه خانه آب و فاضلاب بجنورد

تذکر مجید داغری نماینده دشت آزادگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص لزوم تقویت اینترنت در مناطق روستایی

تذکر احسان عظیمی راد نماینده مشهد به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در اصلاح مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه یازدهم و مثبت شدن آن برای همه سال‌ها و روشن شدن تکلیف دانش آموزان با رعایت عدالت آموزشی در مناطق محروم

تذکر فرامرز شاهسواری نماینده هشترود به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم رسیدگی به عدم اجرای دستورات و مصوبات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل استان در وزارتخانه

تذکر رحمدل بامری نماینده ایرانشهر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت رفع کمبود شدید کود و رسیدگی به کاهش سهمیه سوخت کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان به خصوص در حوزه انتخابیه ایرانشهر

تذکر محمد منان رئیسی نماینده قم به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تدبیر عاجل برای مدیریت بازار بورس و تلاش برای جلوگیری از بروز یک بحران ملی

تذکر مجتبی زارعی نماینده تهران به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم رسیدگی به مشکلات جدی حمل و نقل ساکنین شهرستان پردیس

تذکر حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مشهد و کلات به رئیس جمهور محترم در خصوص لزوم رسیدگی به تکلیف برنامه هفتم مبنی بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

تذکر عباس مقتدایی نماینده اصفهان به وزیر نیرو در خصوص لزوم توجه جدی به موضوع مدیریت استحصال و بهره برداری از منابع آب سطحی و روان آب‌های حاصل از بارندگی و ذخیره بارش‌ها در سطح کشور و تذکر همین نماینده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ضرورت نظارت جدی‌تر بر محتوای آثار منتشر شده در شبکه نمایش خانگی