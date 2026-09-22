معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از رایزنی با وزیران امور خارجه عربستان و مصر درباره تحولات کنونی ایران، خاورمیانه و مسائل منطقه ای در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «محمد اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: در نیویورک به صورت جداگانه با «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر و «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان دیدار کرده است.

اسحاق دار افزود: در دیدار با وزیر امور خارجه مصر، درباره اوضاع کنونی خاورمیانه و ایران و همچنین تحولات منطقه ای و بین المللی گفت و گو شد و دو طرف در این دیدار بر اهمیت گفتگو و دیپلماسی برای مقابله با چالش های منطقه ای تاکید کردند، اسحاق دار همچنین بر ضرورت اجرای کامل یادداشت تفاهم اسلام آباد از سوی همه طرف ها تاکید کرد.

معاون نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر امور خارجه عربستان نیز درباره روابط و همکاری های دو کشور گفت و گو کرد و دو طرف توافقی را برای لغو روادید دارندگان گذرنامه های دولتی، ویژه و دیپلماتیک پاکستان و عربستان به امضا رساندند.

همچنین وزیران امور خارجه پاکستان، عربستان، مصر و ترکیه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره تحولات منطقه و همکاری های مشترک رایزنی کردند.