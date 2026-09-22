به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: فیلم سینمایی استخر با فروش ۲۳۸ میلیون و ۸۴۳ هزار تومانی در شش ماه نخست امسال پرفروش‌ترین فیلم سینمای خراسان جنوبی بوده است.

شفائی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۹ عنوان فیلم روی پرده سینمای‌های خراسان جنوبی رفته است، افزود: در شش ماه نخست سال یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۶۸۶ هزار تومان فیلم‌های سینمایی فروش داشته‌اند.

وی با بیان اینکه ساعت کاری سینما‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۳:۳۰ است، گفت: خراسان جنوبی ۶ سالن اکران فیلم‌های سینمایی دارد که ۲ سالن در بیرجند و طبس، سرایان، فردوس و قاین هر کدام یک سالن دارند.