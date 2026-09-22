به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: مأموران کلانتری ۱۸۱ چیتگر هنگام گشت‌زنی در بلوار جوزانی غربی به یک دستگاه خودروی پراید که به‌صورت دوبل در کنار خودرو‌های پارک‌شده توقف کرده بود، مشکوک شدند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های بیشتر مشاهده کردند یک زن و یک پسربچه حدود چهار ساله داخل خودرو حضور دارند و راننده نیز با تخریب درِ کاپوت یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶، در حال سرقت باتری آن است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران بلافاصله و پیش از هرگونه اقدام دیگر از سوی متهم، وی را دستگیر کردند و در بازرسی از خودرو، ۲ دستگاه باتری دیگر نیز کشف شد.

این مقام انتظامی گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقت اعتراف کرد و اظهار داشت دقایقی قبل نیز ۲ باتری را از ۲ دستگاه خودروی پرشیا و کوئیک در همان محدوده سرقت کرده است.

سرهنگ افشار ادامه داد: متهم در جریان بازجویی و تحقیقات تخصصی به ۲۷ فقره سرقت باتری و ضبط خودرو اعتراف کرد و مدعی شد اموال سرقتی را پس از ارتکاب سرقت به فرد دیگری تحویل می‌داده است.

وی افزود: متهم همچنین در اظهارات خود عنوان کرده برای اینکه هنگام ارتکاب سرقت شناسایی نشود، همسر و فرزندش را نیز با خود همراه می‌کرده است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پرونده برای کشف جرائم احتمالی دیگر و همچنین شناسایی و دستگیری فرد مرتبط با خرید یا تحویل اموال مسروقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اظهارات متهم درباره مخفیگاه فرد موردنظر در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران، پرونده برای اخذ دستور نیابت قضایی به دادسرا ارسال شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.