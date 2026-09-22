دستگیری دو متخلف شکار غیر مجاز در پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم از دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید در پناهگاه حیاتوحش میاندشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
احمد صفرزاده اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم در جریان گشت و کنترل در پناهگاه حیاتوحش میاندشت، دو نفر متخلف را پیش از اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: در این عملیات، یک قبضه سلاح غیرمجاز پنجتیر دستکش به همراه مقداری مهمات از متخلفان کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه تخلف و تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.