مرتضی نعمتی، ملی‌پوش قمی کاراته ایران، با پیروزی در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، نخستین مدال طلای کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نعمتی پس از برتری برابر نماینده فیلیپین در مرحله نیمه‌نهایی، در مبارزه پایانی نیز حریف ترکمنستانی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا، نخستین طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را به ارمغان آورد.

ملی‌پوش قم در نخستین مبارزه خود نیز با نتیجه ۸ بر صفر نورکانات آژیخانوف از قزاقستان، قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی، را شکست داده بود؛ این پیروزی در حالی به دست آمد که ۵۲ ثانیه تا پایان وقت قانونی باقی مانده بود.

مرتضی نعمتی با این قهرمانی، نام قم را در نخستین طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ماندگار کرد.