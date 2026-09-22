رونمایی علیبابا از قدرتمندترین تراشه هوش مصنوعی چین
شرکت مطرح فناوری چین با معرفی نسل جدید تراشههای هوش مصنوعی و برنامهریزی برای آموزش مدلهایی با تریلیونها پارامتر، گام بلندی در مسیر دستیابی به «هوش مصنوعی فراهوشمند» برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از رویترز، شرکت علیبابا در جریان کنفرانس سالانه رایانش ابری «آپسارا» در هانگژو، از تراشه هوش مصنوعی Zhenwu V900 رونمایی کرد. «ادی وو»، مدیرعامل علیبابا، این محصول را قدرتمندترین تراشه هوش مصنوعی تولید شده در چین معرفی کرد که در واحد نیمهرسانای T-Head این شرکت توسعه یافته است.
استراتژی جدید علیبابا تنها به سختافزار محدود نمیشود؛ این شرکت اعلام کرده است که آموزش «کوئن ۴»، نسل بعدی مدل هوش مصنوعی خود را آغاز کرده است. بر اساس بیانیهای، مدلهای آتی سری «کوئن ۴.۵» و «کوئن ۵» قرار است از ۵ تا ۱۰ تریلیون پارامتر پشتیبانی کنند که این رقم حدود ۲ تا ۴ برابر بزرگتر از مدل فعلی این شرکت (کوئن ۳.۸ مکس) است.
مدیرعامل علیبابا همچنین به توانمندیهای زیرساختی این شرکت اشاره کرد و افزود: ابررایانه M890 اکنون قادر به مدیریت استنتاج مدلهایی با بیش از ۲ تریلیون پارامتر است؛ قابلیتی که تنها در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای پیشرو در جهان قرار دارد. هدف نهایی علیبابا از این توسعههای گسترده، توانمندسازی مدلها برای انجام وظایف پیچیدهتر و حرکت به سمت توسعه «هوش مصنوعی فراهوشمند» (ASI) است.