مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان با تاکید بر لزوم انتقال هوشمندانه فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل جدید گفت: برخی جریان‌های نفوذی دشمنان درصدد کمرنگ‌کردن فرهنگ ایثارگر و مقاومت هستند به همین جهت درس‌های ماندگار هشت سال دفاع مقدس و الگو‌های مقاومت باید به‌صورت ریشه‌ای وارد مقاطع مختلف آموزشی مدارس شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدرضا حسینی در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی (ره)، شهدای والامقام هشت سال جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، امنیت، سلامت، اقتدار و جنگ تحمیلی اخیر در اهواز اظهار کرد: برپایی این نمایشگاه با تلاش معاونت فرهنگی این اداره‌کل و هم‌افزایی نیرو‌های جان‌برکف ارتش، سپاه و بسیج ادارات صورت گرفت تا جلوه‌ای از رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های رزمندگان اسلام در این مرزوبوم احیا شود.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و تمایز هفته دفاع مقدس امسال نسبت به سال‌های گذشته، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و نمایش اقتدار هستیم؛ این ایام پیش از هر چیز متعلق به ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظمی است که تمام هستی‌شان را برای تثبیت نظام فدا کردند.

لزوم گنجاندن قهرمانان واقعی در کتاب‌های درسی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان تصریح کرد: همواره در این سال‌ها بخصوص ایام اخیر تحرکات و دسیسه‌هایی از سوی دشمن آمریکایی صهیونیستی وجود دارد که به دنبال کم‌فروغ جلوه‌دادن جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران است.

وی بیان کرد: در مقابله با این توطئه‌ها، وظیفه نهاد‌های فرهنگی دوچندان بوده و شایسته است زندگی ایثارگران و اسوه‌های زنده مقاومت به‌صورت ملموس در سطوح ابتدایی، راهنمایی و متوسطه آموزش داده شود تا نسل‌های آینده از وجود چنین اسطوره‌هایی الگو بگیرند.

حسینی با تبیین سیاست‌ها و اولویت‌های این مجموعه گفت: بنیاد شهید یک نهاد خدمت‌رسان است و تمام توان خود را در چارچوب برنامه‌های کلان نظام و دولت به‌کار گرفته و امروز اولویت نخست ما خدمت‌رسانی صادقانه، تکریم خانواده‌های شهدا، پیگیری دغدغه‌های درمانی، معیشتی، مسکن و ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر است.

وی تاکید کرد: در حوزه فرهنگی نیز اجرای برنامه‌های شاخص، برپایی منظم یادواره‌های شهدا و نمایشگاه‌های تبیینی تا پایان سال با جدیت استمرار خواهد داشت چراکه همراهی مستمر با نیرو‌های مسلح و پاسداشت خط مقاومت، پاسخی قاطع و دندان‌شکن به بدخواهان ایران اسلامی است.

پاسداشت جامع همه شهدای مقاومت بدون نگاه تبعیض‌آمیز

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان با اشاره به جایگاه ایثارگران رویداد‌های اخیر مقاومت و نبرد‌های تازه منطقه تاکید کرد: نگاه ما بر این است که بدون هیچ‌گونه مرزبندی یا تبعیض، تکریم تمام جان‌برکفان حریم وطن و نظام مورد توجه باشد.

وی خاطر نشان کرد: هرچند محور اصلی برنامه‌های هفته دفاع مقدس تبیین رشادت‌های رزمندگان جنگ تحمیلی است، اما ایثار شهدای اخیر و خانواده‌هایی که در این مسیر ۲ یا سه شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند، برگ زرین دیگری بر تاریخ مقاومت این خطه افزوده است.

دفاع مقدس در امتداد فرهنگ عاشوراست

همچنین مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان خوزستان در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های ایثار و شهادت اهواز با اشاره به اینکه مسیر مقاومت ملت ایران ادامه‌دهنده نهضت عاشورا است، گفت: نیرو‌های مسلح کشور با آمادگی صددرصدی و دست روی ماشه، نه‌تنها در حوزه پدافندی بلکه برای هرگونه اقدام آفندی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

سرهنگ پاسدار محمدصالح جمالی افزود: دفاع مقدس ملت ایران امتداد نهضت حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و حماسه‌های سال‌های پس از آن نیز در امتداد همین مکتب عزت‌آفرین شکل گرفته است.

وی با اشاره به توطئه‌ها و رویارویی‌های اخیر دشمنان علیه اقتدار و استقلال کشور افزود: در طول سال‌های گذشته ملت ایران همواره در مواجهه با آزمون‌های مختلف ایستادگی کرده است؛ با وجود اینکه در مسیر انقلاب فرماندهان، رهبران و سرمایه‌های گرانقدری را تقدیم کردیم، اما نهال انقلاب اسلامی روزبه‌روز تنومندتر و ریشه‌دارتر شده است.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان خوزستان تاکید کرد: امروز نیرو‌های مسلح و پاسداران امنیت این مرزوبوم در اوج اقتدار و آمادگی کامل رزمی قرار دارند و هرگونه خطای محاسباتی دشمنان با پاسخ قاطع، سریع و همه‌جانبه روبه‌رو خواهد شد.

پیشگامی بنیاد شهید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

وی با قدردانی از اقدامات مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس گفت: فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت از نهاد مقدس بنیاد شهید سرچشمه می‌گیرد و این مجموعه همواره در خط مقدم ترویج ارزش‌های ایثارگری در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور و استان پیشتاز بوده است.

سرهنگ جمالی با اشاره به اجرای ویژه‌برنامه‌های مشترک با محوریت ایثار و خدمت در خوزستان یاداور شد: در طول این هفته، برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده که دیدار و سرکشی مستمر از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، عطرافشانی و غبارروبی گلزار مطهر شهدا و برگزاری یادواره‌های شهدا در سطح استان از جمله آنها است.

وی ادامه داد: همچنین برپایی تجمعات و آیین‌های شبانه همراه با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و قدردانی از مدیران، مسئولان و کارکنان پرتلاشی که از طریق «میز‌های خدمت جهادی» در مسیر خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و ترویج فرهنگ ایثار در ادارات گام برمی‌دارند، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سراسر خوزستان

همچنین معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا با تشریح برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان از برپایی نمایشگاه‌های هنری، شب شعر ایثارگران، نواخته شدن زنگ ایثار در مدارس شاهد و برگزاری اردوی ویژه برای فرزندان و خانواده‌های معظم شهدای اخیر خبر داد و گفت: همزمان با فرارسیدن ایام غرورآفرین هفته دفاع مقدس مجموعه‌ای از ویژه برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی به منظور پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ غنی ایثار و مقاومت در سطح استان برگزار می‌شود.

نادر جلالی با اشاره به ویژه برنامه ملی «مهمانی لاله‌ها» افزود: آیین سراسری غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در گلزار‌های شهدای استان برگزار و در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاه‌های هنر‌های تجسمی با حضور هنرمندان متعهد برپا می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی عصر شعر مقاومت در روز پنجم مهرماه در جوار یادمان سردار شهید علی هاشمی برگزار می‌شود که ویژگی برجسته آن هنرنمایی و سرایش شعر توسط شاعران جامعه ایثارگری به‌ویژه فرزندان معظم شهدا و جانبازان است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید خوزستان با تاکید بر پیوند نسل جدید با آموزه‌های دفاع مقدس بیان کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی آیین سراسری نواختن زنگ ایثار در سطح مدارس استان و به ویژه مدارس شاهد به اجرا درمی‌آید که علاوه بر این مسابقات فرهنگی و هنری با محوریت عفاف و حجاب، نمایشگاه‌های دانش‌آموزی و مسابقات ورزشی ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در طول هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: با همت و همراهی پدر شهید مدافع امنیت «سلیم جلیلیان» و برادر ۲ شهید گران‌قدر «صالحی» نمایشگاه آثار تجسمی ویژه هفته دفاع مقدس در شهرستان خرمشهر دایر خواهد شد که نشان از تداوم نقش‌آفرینی ایثارگران در عرصه جهاد تبیین دارد.

جلالی با تاکید بر اینکه توجه به شهدای اخیر و خانواده‌های آنان از اولویت‌های بنیاد شهید است، خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌های هشت سال دفاع مقدس، اردوی ۲ روزه ویژه فرزندان شهدای اخیر (از سنین خردسالی تا ۱۸ سالگی) پیش‌بینی شده که در حاشیه این اردو، کارگاه‌های آموزش خانواده برای همسران و مادران شهدا، محافل انس با قرآن کریم، برنامه‌های ورزشی و جشن‌های شاد فرهنگی تدارک دیده شده که پس از نهایی شدن جلسات ستادی برگزار خواهد شد.

نمایشگاه دستاورد‌های دفاعی و دفاع مقدس به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس به همت اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان و همکاری سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان در اهواز برپا شد.