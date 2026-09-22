اجرای ۳۰۰ عنوان برنامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مرند
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرند از تدارک و اجرای ۳۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، تبیینی و عمرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهرها و روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سرهنگ پاسدار رشید صادقی بر لزوم انتقال فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان تاکید کرد و گفت: برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان مرند با شعار محوری لبیک یا خامنهای و با هدف بازخوانی و تبیین ابعاد گوناگون رشادتهای رزمندگان اسلام طراحی و اجرا میشود.
وی محور اصلی این اقدامات را جهاد تبیین و پیوند سه دفاع دانست و افزود: این رویکرد راهبردی با هدف بازخوانی حماسه هشت سال دفاع مقدس و اتصال آن به عرصههای نوین دفاع از انقلاب اسلامی پیگیری میشود تا مفاهیم پایداری و ایثار برای نسل امروز شفافسازی شود.
فرمانده سپاه مرند با اشاره به پیگیری راهبرد هر ایرانی، یک بسیجی اعلام کرد:با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و همافزایی ارکان اجتماعی، ایجاد پیوند میان سنگر خانواده، مدرسه، مسجد و جامعه در دستور کار قرار دارد رویکردی که نقش تعیینکنندهای در تقویت انسجام ملی و مقابله با تهدیدات نرم و سخت ایفا میکند.
سرهنگ صادقی تکریم ایثارگران را از اولویتهای اصلی برشمرد و خاطرنشان کرد: برگزاری یادوارههای شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهیدان و غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا از شاخصترین برنامههای پیشبینیشده برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی همچنین به اقدامات بسیج سازندگی در حوزه محرومیتزدایی اشاره کرد و گفت: همزمان با این ایام، طرح های عمرانی و محرومیتزدایی بسیج سازندگی با هدف خدماترسانی به مناطق کمبرخوردار افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرمانده سپاه ناحیه مرند امنیت و اقتدار کنونی کشور را ثمره همبستگی ملی و ایستادگی ملت دانست و بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.