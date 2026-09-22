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مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو، با تأکید بر نقش بنیادین آموزش در تغییر رفتارهای مصرفی اظهار داشت: همافزایی و همکاری تنگاتنگ میان صنعت آب و برق و نهاد سازمان دانش آموزی، پشتوانهای ارزشمند و کلیدی است که میتواند کمک شایانی به نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه آب و برق در نسل آینده کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق سراسر کشور بهصورت ویدئوکنفرانس و با محوریت "همافزایی، آموزش مستمر و فرهنگسازی در حوزه مصرف بهینه انرژی آب و برق"، به میزبانی روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو و با حضور رئیس سازمان دانشآموزی کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور حامد صبوری، قائممقام رئیس سازمان دانشآموزی کشور و هیأت همراه، غلامحسین مقیمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو و مدیران کل روابط عمومی شرکتهای مادر تخصصی صنعت آب و برق برگزار شد و مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق استانها و روسای سازمان دانشآموزی استانها نیز به صورت برخط در آن حضور داشتند، بر آغاز اجرای سراسری طرح «باانرژی ها» در مدارس از ۲۱ مهرماه، ضرورت همافزایی دو وزارتخانه و استفاده از ظرفیت دانشآموزان برای اصلاح الگوی مصرف آب و برق تأکید شد.
غلامحسین مقیمی، روابطعمومیهای صنعت آب و برق را بازوی ارتباطی مؤثر در این تعامل عنوان کرد و افزود: دانشآموزان بهعنوان مهمترین سفیران آگاهیبخشی در خانوادهها، جامعه هدف بسیار اثرگذاری هستند و پیوند ظرفیتهای رسانهای این صنعت با نظام آموزشی کشور، تضمینکننده پایداری منابع زیستی و انرژی در آینده خواهد بود.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو، با اشاره به شکلگیری یک رویداد گسترده در حوزه همکاری دو وزارتخانه گفت: یک رویداد بزرگ در جریان است و همکاری مستمر میان وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش در حوزه فرهنگسازی و اصلاح الگوی مصرف میتواند به یک اقدام ملی تبدیل شود.
مقیمی برگزاری جلسه مشترک مدیران استانی دو وزارتخانه با هدف همافزایی را اقدامی بزرگ توصیف کرد و حضور قائممقام رئیس سازمان دانشآموزی و نمایندگان وزارت آموزش و پرورش را عاملی برای افزایش ظرفیت همکاری مشترک دانست.
مقیمی با اشاره به دغدغه وزیر آموزش و پرورش در حوزه اصلاح الگوی مصرف گفت: اینکه شخص وزیر آموزش و پرورش نسبت به این موضوع دغدغه دارد، ارزشمند است و میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای دو دستگاه باشد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با بیان اینکه این نشست یازدهمین جلسه مشترک دو وزارتخانه است، اظهار کرد: وزارت نیرو در حوزه اصلاح الگوی مصرف در میان کودکان و نوجوانان برنامهها و تجربههای مختلفی داشته است؛ طرح «داناب» بیش از ۱۵ سال سابقه دارد و «بابابرقی» نیز از دیگر طرحهای فرهنگسازی مصرف بوده است. وزارت آموزش و پرورش نیز طرح «باانرژی ها» را راهاندازی کرده و جلسات مستمری برای هماهنگی و برنامهریزی آن برگزار شده است.
وی تصریح کرد: راهبری طرح «باانرژی ها» با وزارت آموزش و پرورش است و در بخش اجرایی نیز ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اختیار اجرای برنامهها قرار میگیرد. از امروز بخشی از کار به این شرکتها واگذار میشود و لازم است برنامههای مشخص و عملیاتی برای شروع اقدامات ارائه شود.
مقیمی با اشاره به اقدامات بزرگ وزارت نیرو و صنعت آب و برق در سالهای گذشته و حتی در شرایط جنگی، از آمادگی کامل برای پیشبرد پروژهها و برنامههای حوزه آب و برق با هدف ترویج اصلاح الگوی مصرف خبر داد.
غلامحسین مقیمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو بر لزوم اجرای دیگر طرحها و پروژههای قبلی تاکید کرد.
همافزایی وزارت نیرو و سازمان دانشآموزی برای نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه آب و برق
در ادامه حامد صبوری، قائم مقام رئیس سازمان دانشآموزی کشور نیز در این نشست با اشاره به اهمیت همافزایی وزارت نیرو و آموزش و پرورش تصریح کرد: فرهنگسازی در حوزه اصلاح الگوی مصرف زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که بر پایه آموزشهای مستمر، کاربردی و منطبق با روحیات نسل نو شکل گیرد.
وی با اعلام آمادگی کامل تشکلها و پایگاههای دانشآموزی در سراسر کشور برای مشارکت برای اجرای طرح ملی "با انرژی"، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت عظیم دانشآموزان، مربیان و شبکههای تربیتی سازمان دانشآموزی، فرصتی بیبدیل برای خلق الگوهای رفتاری مثبت در زمینه صیانت از منابع حیاتی آب و برق کشور است و این تعامل سازنده تا رسیدن به نتایج ملموس تداوم خواهد داشت.
قائممقام رئیس سازمان دانشآموزی کشور، با اشاره به تعامل مستمر این سازمان با وزارت نیرو اظهار کرد: مدیران روابط عمومی وزارت نیرو همواره دغدغه مدیریت مصرف را داشتهاند و مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه نیز به صورت پیوسته با مجموعه آموزش و پرورش در تعامل بوده است تا زمینه افزایش همافزایی میان دو وزارتخانه و انجام اقدامات مؤثر در حوزه اصلاح الگوی مصرف فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود میان دو وزارتخانه برای اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی افزود: فرصتهای بسیار خوبی برای همکاری میان وزارت نیرو و آموزش و پرورش در این حوزه وجود دارد و باید از این ظرفیت برای ایجاد تغییر در رفتار مصرفی جامعه استفاده کرد.
صبوری درباره برنامههای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در سال جدید قرار است با تعامل و همکاری میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو، طرح «باانرژی ها» را در سراسر کشور پیش ببریم و با اجرای برنامههای مختلف، توجه دانشآموزان و خانوادههای آنان را به موضوع انرژی و نحوه مصرف منابع جلب کنیم. وی سهشنبه ۲۱ مهرماه را روز دقیق آغاز رسمی طرح «باانرژی ها» در مدارس سراسر کشور اعلام کرد و بر ضرورت آغاز هماهنگ اقدامات از این تاریخ تأکید کرد.
گفتنی است جلسه استانی این وبینار، با حضور مدیران روابط عمومی شرکتهای توزیع نیروی برق، آب منطقهای، آبفا، نیروگاه شیروان و سازمان دانش آموزش خراسان شمالی به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی برگزار و در بخش دیگری از این نشست، مدیران روابط عمومی شرکتهای استانی به بیان نقطهنظرات، تجارب و راهکارهای اجرایی خود برای آغاز طرحهای مشترک با مدارس پرداختند.