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مهدی پیرصالحی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی کشور گفت: برای تداوم تأمین پایدار دارو، هیچ ظرفیتی نباید بلااستفاده بماند و تمرکز صنعت داروسازی باید بیش از پیش بر ارتقای کیفیت معطوف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، در حاشیه بازدید و افتتاح خط مایعات یک خوراکی شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی که با همراهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بهسازی و بازسازی خطوط تولید این مجموعه گفت: این شرکت پیش از این نیز محصولات دارویی خود را تولید میکرد، اما با توجه به شرایط خطوط تولید، سازمان غذا و دارو تذکرات لازم را ارائه کرده بود که با همت مجموعه، بهسازی خطوط بهخوبی انجام شد و این شرکت اکنون آماده تولید محصولات جدید است. در حال حاضر نیز محصولات دارای پروانه تولید میشوند و امکانات ایجادشده، ظرفیت لازم برای دریافت پروانههای جدید و توسعه سبد محصولات را فراهم کرده است.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هیچ کارخانهای به تنهایی نمیتواند تمام نیازهای دارویی کشور را پوشش دهد، تصریح کرد: مجموعه شرکتهای تولیدکننده در کنار یکدیگر میتوانند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهند و هر واحد تولیدی، بخشی از پازل تأمین نیاز کشور را تکمیل کند. خوشبختانه در محصولاتی که هماکنون در این مجموعه تولید میشود، کمبودی در کشور نداریم، اما برای تداوم تولید و تأمین پایدار دارو، ضروری است تمامی ظرفیتهای تولیدی با حداکثر توان به کار گرفته شوند.
پیرصالحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تأمین داروی فاکتور ۱۳ مورد نیاز بیماران هموفیلی گفت: این دارو طی ماههای گذشته به دلیل مشکلات انتقال ارز به اروپا با محدودیت مواجه بود؛ اما با وجود افزایش هزینههای تأمین، خوشبختانه دارو تهیه شده و در حال حاضر در اختیار بیماران قرار دارد.
وی همچنین درباره وضع تأمین واکسن خاطرنشان کرد: تعداد قابلتوجهی از واکسنهای مورد نیاز وارد کشور شده و هماکنون در حال طی فرآیند کدگذاری است؛ امیدواریم از ابتدای هفته آینده توزیع آنها در بخش بهداشت، بخش خصوصی و داروخانهها آغاز شود.
معاون وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در صنعت داروسازی یادآور شد: امروز بیش از افزایش ظرفیت تولید، سرمایهگذاری بر کیفیت اهمیت دارد و لازم است صنعت داروسازی کشور در این زمینه توجه ویژهای داشته باشد؛ چرا که توسعه زیرساختها، ارتقای کیفیت و استفاده حداکثری از پتانسیلهای موجود، از الزامات بنیادین تأمین پایدار سلامت در کشور است.