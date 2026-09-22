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طی آیینی با حضور مسئولان مهاباد و علاقهمندان کتاب از اثر جدید جعفر ایازی نویسنده مهابادی به نام «نوار غزه و حماس را بشناسید» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، جعفر ایازی که در این کتاب روایتگر نوار غزه و حماس شده است گفت: این اثر درباره چرایی تشکیل نوار غزه و آوارگی مردم فلسطین، فرماندهان حماس و کشتار رژیم جعلی اسرائیل در منطقه است.
محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد هم در آیین رونمایی از این کتاب گفت: باید به ادبیات به ویژه ادبیات جنگ و دفاع توجه ویژهای کرد، چرا که سربلندی و عزت کشور در گرو ترویج این فرهنگ است.
ماموستا عبدالسلام امامی امام جمعه مهاباد و جمعی از اساتید دانشگاه نیز، نوشتن را نه فقط یک روایت در صفحات کتاب بلکه زمینهای برای انتقال تجربه و آشنایی نسلهای آینده با این موضوع دانستند.
سیامند جوانبخت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد هم در این مراسم از حمایت ویژه برای همه هنرمندان خبر داد و گفت: با صدور مجوز، ارائه تسهیلات و بیمه هنرمندان در کنار آنان هستیم.
کتاب «نوار غزه و حماس را بشناسید» در هزار جلد به چاپ رسیده است.