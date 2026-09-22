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استاندار خوزستان در پیامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: فرهنگ مقاومت و ایثار دفاع مقدس باید در خدمترسانی و حل مسائل مردم تداوم یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید محمد رضا موالی زاده استاندار خوزستان در این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، از ایثار و فداکاری شهیدان، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانوادههای معظم شهدا تجلیل کرد و ادگفت: هفته دفاع مقدس یادآور یکی از پرافتخارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران اسلامی و فرصتی برای بازخوانی حماسه ملتی است که با تکیه بر ایمان، ایثار، وحدت و روحیه مقاومت، در برابر تجاوز دشمن ایستاد و از استقلال، تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی صیانت کرد.
او با اشاره به جایگاه ویژه خوزستان در تاریخ دفاع مقدس افزود: خوزستان، سرزمین حماسه و مقاومت، در هشت سال دفاع مقدس یکی از اصلیترین میدانهای ایستادگی ملت ایران بود و مردم شریف این استان با تقدیم بهترین فرزندان خود و حضور مسئولانه و ماندگار در صحنه دفاع از میهن، برگهای درخشانی از تاریخ مقاومت ایران اسلامی را رقم زدند.
استاندار خوزستان ادامه داد: امروز نیز در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، مردم خوزستان و سراسر ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاههای تاریخی پای ایران، امنیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود ایستادهاند و این ایستادگی، تداوم همان فرهنگ و مکتب ایثار و مقاومت است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت و نسل به نسل منتقل شد.
موالی زاده حفظ انسجام ملی، همدلی و همبستگی مردم را از مهمترین درسهای دفاع مقدس و حوادث اخیر برشمرد و گفت: هرگاه ملت ایران با وحدت و یکپارچگی در کنار یکدیگر ایستادهاند، توطئهها و فشارهای دشمنان نتوانسته است اراده این ملت بزرگ را درهم بشکند.
او با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و همه شهدایی که جان خود را در راه عزت و سربلندی ایران اسلامی فدا کردند گفت: راه شهیدان با تکیه بر وحدت، ایمان، بصیرت و مسئولیتپذیری اجتماعی ادامه خواهد یافت.
استاندار خوزستان تأکید کرد: امروز وظیفه ماست که با حفظ انسجام ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای آبادانی و پیشرفت کشور، پاسدار میراث گرانبها شهیدان باشیم و اجازه ندهیم ارزشهای دفاع مقدس صرفاً در قالب خاطره باقی بماند؛ بلکه این ارزشها باید در عرصه مدیریت، خدمترسانی، پیشرفت و حل مسائل مردم تداوم پیدا کند.
موالی زاده ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر آرمانهای شهدا، حفظ وحدت و انسجام ملی و با همدلی و همافزایی همه ظرفیتهای کشور، مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی با قدرت ادامه یابد.