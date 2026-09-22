پخش زنده
امروز: -
در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو (CCHF) در استان یزد، کارگروه تخصصی پیشگیری و کنترل این بیماری در میبد تشکیل جلسه داد و بر اجرای قاطع و بدون اغماض دستورالعملهای بهداشتی دامپزشکی، ممنوعیت کشتار غیرمجاز و تشدید نظارتها بر زنجیره عرضه گوشت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست اضطراری کارگروه تخصصی پیشگیری و کنترل بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو با حضور سعادتبخش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان میبد، موسوی رئیس اداره دامپزشکی، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان صنف قصابان و نیروهای انتظامی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، با هدف اتخاذ تدابیر فوری برای پیشگیری از گسترش بیماری و صیانت از سلامت عمومی، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و تشدید نظارت بر فرآیند کشتار، عرضه و توزیع گوشت تأکید شد.
سعادتبخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد، با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و سلامت عمومی از اولویتهای مدیریت شهرستان است، گفت: کوچکترین سهلانگاری در رعایت ضوابط و نظارتهای بهداشتی میتواند سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند.
وی با اشاره به ضرورت مقابله با کشتارهای خانگی و غیرمجاز افزود: دستگاههای اجرایی، بهویژه شهرداری، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی، موظفند با جدیت و بدون اغماض، دستورالعملهای ابلاغی دامپزشکی را اجرا و با موارد تخلف برخورد کنند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میبد نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت بیماری و تشریح چرخه انتقال آن، تب کریمه کنگو را یک بیماری مشترک خطرناک میان انسان و دام عنوان کرد و گفت: رعایت ضوابط بهداشتی، کشتار دام در کشتارگاههای تحت نظارت و رعایت زنجیره سرد، از الزامات مهم برای پیشگیری از انتقال این بیماری است.
سیدمحمدحسین موسوی با تأکید بر اهمیت فرآیند پیشسردگذاری لاشه در کشتارگاه، اظهار کرد: رعایت فرآیندهای بهداشتی و نظارت دامپزشکی در کشتارگاهها نقش مهمی در کنترل خطرات ناشی از بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان دارد.
وی همچنین با انتقاد از کشتار غیرمجاز، آن را تهدیدی برای سلامت عمومی دانست و تأکید کرد: اداره دامپزشکی با هرگونه اقدام خلاف ضوابط و مقررات در این زمینه، از مسیر قانونی و مراجع قضایی برخورد خواهد کرد.
در پایان این نشست، ضمن بررسی آخرین وضعیت بیماری و راهکارهای پیشگیری از آن، بر ممنوعیت کشتار غیرمجاز، افزایش بازرسیهای مشترک، رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه گوشت تأکید شد.