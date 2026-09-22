حریق ارتفاعات شمال نیشابور از ظهر دیروز، سی شهریور آغازشد و با بسیج همگانی ساعت ۲۳ دیشب مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیشابور گفت: با وقوع حریق در ارتفاعات شمال شهر نیشابور در مناطق برف ریز، شیخ ابوالحسن و میرآباد، گروههای مردمی، کوهنوردان، اعضای سمن‌های منابع طبیعی، اعضای هلال احمر، اعضای بسیج و یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌های نیشابور، میانجلگه، زبرخان و فیروزه در منطقه حاضر شدند .

هادی آزادروح افزود: با توجه به وزش باد و توپوگرافی منطقه و با گسترش دامنه آتش سوزی، گروه های اطفای حریق در ارتفاعات حضور یافتند و با تلاش گسترده حریق را در ساعت ۲۳ به طورکامل خاموش کردند.