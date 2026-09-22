سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: تلاش می‌کنیم در حد وسع خود و امکاناتی که داریم در خصوص فروش صنایع دستی تسهیل‌گری کنیم که برپایی جشنواره‌ها و رویدادها، برگزاری نمایشگاه‌ها، ایجاد بسترهای فروش مجازی و بسیاری از اقدامات دیگر در راستای همین فعالیت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ریتا خضرزاده افزود: هم‌اکنون دو بازارچه دائمی عرضه محصولات صنایع‌دستی در شهر ارومیه دایر و مشغول فعالیت است و دو بازارچه دیگر نیز در حال مکان‌یابی و استقرار غرفه‌هاست. حداقل یکی از این بازارچه‌ها ظرف چند هفته آینده شروع به فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: افزون بر این، در برخی اماکن تاریخی و فرهنگی استان نظیر مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب، محوطه پایگاه تپه تاریخی حسنلو، داخل مجموعه جهانی قره‌کلیسا، حمام تاریخی میرزا رسول مهاباد، کاخ‌موزه باغچه‌جوق ماکو، حمام تاریخی قپان شاهین‌دژ، حمام تاریخی سردشت، حمام تاریخی شیخ در سلماس و مسجد مطلب‌خان خوی بازارچه‌های فصلی و مناسبتی دایر می‌شود.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی افزود: فعالیت این بازارچه‌ها گاه تا چند ماه از سال را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: در چهار سال اخیر به طور میانگین هر سال ۵۰ نمایشگاه در سطح استان برپا شده است تا هم امکان فروشی برای فعالان و تولیدکنندگان این حوزه باشد و هم موجبات آشنایی شهروندان و علاقه‌مندان با محصولات هنری و صنایع‌دستی فراهم شود.

وی با اشاره به فروش مجازی محصولات صنایع‌دستی گفت: دوره‌های مختلف آموزش فروش مجازی برای فعالان در این بخش برگزار شده و این آموزش‌ها هر سال استمرار دارد.

خضرزاده افزود: پلتفرم‌های تخصصی مانند «باسلام» یا پلتفرم‌های عمومی مانند «دیجی‌کالا» وارد این حوزه شده‌اند و وزارتخانه تسهیلات ویژه‌ای را برای فروشگاه‌های مجازی و یا تجهیز فروشگاه‌های سنتی به سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مرتبط با حوزه فروش مجازی اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: این حمایت در کنار فعالیت‌های گسترده خود هنرمندان و تولیدکنندگان در فضاهای شناخته‌شده فروش مجازی است که هر روز شاهد توسعه آنها هستیم.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: در سال‌های گذشته برنامه آموزشی در رشته‌های در معرض خطر مانند پیکرتراشی، نمدمالی و منبت ارومیه انجام گرفته است.

وی افزود: معرفی علاقه‌مندان به آموزش نزد پیشکسوتان همیشه جزو برنامه‌های کاری اداره‌کل بوده است.

خضرزاده ادامه داد: اجرای برنامه‌های حمایتی و تقدیر از پیشکسوتان و ثبت رشته‌های در معرض خطر از دیگر برنامه‌های این حوزه است.