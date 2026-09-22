پخش زنده
امروز: -
عملیات مرمت و ساماندهی بازارچه سرپوش شهرستان زاهدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان گفت: بازارچه سرپوش جزو یکی از نقاط تاریخی شهرستان زاهدان محسوب میشود که با توجه به واقع شدن در محدوده بافت قدیمی، مرمت آن از اهمیت خاصی برخوردار بود.
مجتبی سعادتیان در جلسهای با تعدادی از نمایندگان و کسبه این بازارچه در محل اداره کل برگزار و مقرر شد تا روند مرمت آن در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.
وی افزود: در نهایت با حمایت و نظر مساعد مدیرکل و اختصاص ۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، خوشبختانه شاهد آغاز عملیات مرمت و ساماندهی بازارچه هستیم.
وی ادامه داد: عملیات مرمتی این بازارچه شامل برچیدن بخشهای فرسوده، اجرای اندود کاهگل و گچ و اصلاح ناودانها است که اجرایی میشود.
ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی علاوه بر اینکه در حفظ و صیانت آثار تاثیر بسزائی دارد، میتواند نقش مهمی در معرفی پتانسیل و ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان و فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری داشته باشد.