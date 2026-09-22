به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی نثاری، گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از منزلی در ساعت ۲۱:۲۳ روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در محدوده میدان هروی، تیمی از کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی به همراه کارشناسان بررسی صحنه جرم در محل حاضر شدند و رسیدگی تخصصی به پرونده را آغاز کردند.

وی افزود: در جریان بررسی‌های میدانی و اقدامات اطلاعاتی، هویت تعدادی از افراد مرتبط با این سرقت شناسایی شد و تحقیقات برای دستگیری آنان در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ نثاری ادامه داد: ساعتی پس از وقوع سرقت، مأموران گشت انتظامی به یک دستگاه خودروی مشکوک در اتوبان همت مظنون شده و به سرنشینان آن دستور ایست دادند، اما خودرو به فرمان پلیس توجه نکرد و به حرکت خود ادامه داد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران با رعایت مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح، اقدام به تیراندازی کرده و خودرو را از ناحیه لاستیک مورد هدف قرار دادند که در نهایت خودرو متوقف شد.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، بخشی از اموال مسروقه متعلق به مالباخته و همچنین برخی اقلام مرتبط با پرونده کشف و ضبط شد و یکی از سارقان نیز در محل دستگیر و برای ادامه تحقیقات در اختیار مأموران قرار گرفت.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در ادامه تحقیقات و پس از انجام هماهنگی‌های قضایی، تیمی از کارآگاهان اداره یکم در ساعت ۱:۵۰ بامداد ۱۵ شهریور برای دستگیری افراد مرتبط با این پرونده به محدوده محلاتی اعزام شدند و در جریان این عملیات، ۲ نفر دیگر از متهمان دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام‌شده از متهمان و محل‌های مرتبط با آنان، مقادیری وجه نقد، مدارک هویتی مالباختگان و اموال مرتبط با پرونده کشف و ضبط شد.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: تحقیقات از متهمان دستگیرشده به شناسایی هویت دیگر افراد مرتبط با این باند منجر شد و بررسی سوابق آنان نشان داد این افراد دارای سابقه سرقت منزل هستند.

وی ادامه داد: اقدامات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری سایر اعضای باند در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بررسی‌های تکمیلی نشان داد اعضای این گروه در همان شب و پیش از سرقت منزل نخست، یک فقره سرقت دیگر را نیز در محدوده میدان هروی انجام داده‌اند که بخشی از اموال مسروقه این پرونده نیز در جریان تحقیقات کشف و ضبط شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: بررسی مستندات و تصاویر به‌دست‌آمده از پرونده‌های مشابه، ارتباط احتمالی این افراد با سرقت‌های دیگر را نیز در دستور کار قرار داده و کارآگاهان در حال شناسایی سایر مالباختگان هستند.

سرهنگ نثاری در پایان گفت: با دستگیری ۳ نفر از اعضای این باند، تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با پرونده و همچنین تکمیل ابعاد مختلف آن همچنان ادامه دارد.