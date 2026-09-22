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یک نماینده مجلس با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ایجاد تحول در قوه قضائیه، خواستار استفاده حداکثری از اختیارات قانونی این قوه برای حل مشکلات مردم، کاهش جمعیت کیفری و احیای حقوق عامه در شرایط جنگی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن قشقاوی نماینده مجلس در نشست نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با رئیس کل و معاونان دادگستری استان تهران گفت: شرایط جنگی مصداق روشن «شرایط اضطراری» است و نباید برای حل مسائل موجود، منتظر تصویب لوایح عادی یا طرحهای مجلس ماند.
وی با استناد به اصول قانون اساسی، تأکید کرد: قوه قضائیه در زمینههایی مانند احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم، اختیارات مستقلی دارد و برای اجرای این وظایف، الزاماً نیازی به تصویب قانون جدید یا ارائه لایحه نیست.
لزوم استفاده از اختیارات دادستانها
قشقاوی با اشاره به تجربه سفرهای استانی و همکاری دادستانها در حل مشکلات حقوقی و قضایی گفت: دادستانها میتوانند در چارچوب احیای حقوق عامه، در مواردی که اجرای یک ماده قانونی به زیان جامعه است، موضوع را مطرح و برای اصلاح روند موجود اقدام کنند.
انتقاد از تعدد عناوین مجرمانه
وی همچنین از تعدد عناوین مجرمانه در کشور انتقاد کرد و گفت: در جمهوری اسلامی حدود سههزار و ۵۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد، در حالی که در نظامهای حقوقی شایسته جهان این تعداد حدود ۶۰۰ تا هزار عنوان است. این میزان جرمانگاری، زندگی روزمره مردم را با محدودیتهای غیرضروری مواجه میکند.
تأکید بر اجرای وظایف قانون اساسی
وی در پایان خواستار اجرای عملی وظایف مقرر در قانون اساسی، از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم شد و افزود: قوه قضائیه باید با استفاده از اختیارات خود و متناسب با شرایط جنگی، برای حل مشکلات موجود تصمیمگیری کند و منتظر تصویب قوانین جدید نماند.