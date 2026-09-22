مدیر آموزش و پرورش مهریز از تصویب طرح آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همچنین تسهیل روند احداث فضاهای آموزشی دولتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پیمانفر در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان مهریز با محوریت بازگشایی مدارس، با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: برنامه‌های هفته بازگشایی مدارس در این نشست بررسی و تصویب شد.

وی افزود: طرح آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان با محوریت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیر آموزش و پرورش مهریز با بیان اینکه اجرای این طرح از دانش‌آموزان دوره متوسطه اول آغاز می‌شود، گفت: در مرحله نخست، دانش‌آموزان به‌ویژه دختران پایه هفتم در اولویت قرار دارند و پس از آن، آموزش‌های لازم برای والدین و فرهنگیان نیز ارائه خواهد شد.

پیمانفر همچنین از تصمیم شورای آموزش و پرورش برای تسهیل روند احداث فضاهای آموزشی دولتی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، برای ساخت فضاهای آموزشی دولتی نیازی به پرداخت هزینه برای صدور پروانه ساخت نیست.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در برخی طرح های گذشته افزود: در چند مورد، طرح‌های احداث فضاهای آموزشی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در نهایت برای آنها جریمه تعیین شده بود که این موضوع می‌توانست روند اجرای طرح‌های آموزشی را با مشکل مواجه کند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز ادامه داد: با حضور نماینده اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در نشست شورای آموزش و پرورش، این موضوع بررسی و مقرر شد از این پس احداث فضاهای آموزشی با اخذ بر و کف و رعایت ضوابط فنی، بدون نیاز به دریافت پروانه ساخت انجام شود.

پیمانفر تأکید کرد: این تصمیم با هدف تسریع در اجرای طرحهای آموزشی اتخاذ شده و می‌تواند زمینه توسعه مدارس دولتی و تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان شهرستان مهریز را فراهم کند.