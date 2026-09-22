رییس، نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی به همراه سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به تاشکند، با حضور در یادمان شهدای مرکز ملی فوتبال با شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتبال ایران در نخستین روز هفته دفاع مقدس و پیش از ترک تهران به مقصد تاشکند، با حضور در یادمان شهدای مرکز ملی فوتبال و نثار گل، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

تجدید میثاق رئیس، نایب رئیس و ملی‌پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی تجدید میثاق رئیس، نایب رئیس و ملی‌پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی تجدید میثاق رئیس، نایب رئیس و ملی‌پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی تجدید میثاق رئیس، نایب رئیس و ملی‌پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی تجدید میثاق رئیس، نایب رئیس و ملی‌پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی تجدید میثاق رئیس، نایب رئیس و ملی‌پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی تجدید میثاق رئیس، نایب رئیس و ملی‌پوشان فوتبال با شهدای جنگ تحمیلی

مهدی تاج، مهدی محمدنبی و مسئولان فرهنگی فدراسیون فوتبال نیز در این مراسم حضور داشتند.

اعضای تیم ملی پس از این مراسم، دقایقی قبل مرکز ملی فوتبال را به مقصد فرودگاه ترک کردند تا برای برگزاری دیدار دوستانه برابر تیم ملی ازبکستان راهی تاشکند شوند.