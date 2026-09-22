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مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، ۷۱۶ واحد نهضت ملی مسکن در استان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون افزود: سهم شهر ارومیه از این واحدها نزدیک به ۶۰۰ واحد و سهم مهاباد ۸۸ واحد است. تمامی اقدامات مربوط به این پروژهها از جمله تأمین زیرساخت، خرید انشعاب، آسفالت معابر و تکمیل عملیات اجرایی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان به اتمام رسیده است.
وی افزود: در بخش پروژههای حمایتی مسکن شهری، تاکنون ۲۴ هزار متقاضی ثبتنام کردهاند که از این تعداد، عملیات اجرایی ۱۹ هزار واحد مسکونی آغاز شده است. همچنین عملیات اجرایی ۶ هزار واحد از این پروژهها از حدود یک سال و نیم گذشته آغاز شده و همچنان در حال اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به تعیین تکلیف پروژههای مسکن باقیمانده از سنوات گذشته گفت: از مجموع ۶۳۶ واحد پروژه مسکن که از سنوات گذشته تعیین تکلیف نشده بودند، تاکنون ۲۴۲ واحد تعیین تکلیف شده است. همچنین برای ۳۹۱ واحد مسکن مهر باقیمانده، اقدامات لازم برای اخذ مجوز خرید مصالح آغاز شده و امیدواریم این مجوز ظرف چند ماه آینده اخذ شود تا زمینه تکمیل این واحدها نیز فراهم شود.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: در استان ۱۵۰۰ واحد مسکن مهر وجود دارد که تاکنون فروش اقساطی نشدهاند. از این تعداد، ۵۰۰ واحد تا ۲۴ ماه به اتمام رسیده بود و اکنون نیز ۵۰۰ واحد دیگر فروش اقساطی شده است و در حال حاضر تنها ۵۰۰ واحد باقی مانده است تا با تکمیل و فروش اقساطی این واحدها، پرونده تسهیلات بانک مسکن نیز بسته شود.
آرامون همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین و آمادهسازی زمین اظهار کرد: در یک سال گذشته تاکنون ۶۱۸ هکتار در قالب نهضت ملی مسکن تأمین زمین انجام شده است. همچنین یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی دولتی نیز جهت این امر آماده شده که از این میزان، یک هزار هکتار طی یک سال و نیم گذشته آمادهسازی شده است.
وی افزود: طی یک سال و نیم گذشته، در محورهای مختلف حمایتی نزدیک به ۲۰ هزار واحد تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۶۷۸ میلیارد از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن تأمین و در اختیار دستگاههای خدماترسان قرار گرفته تا زیرساختهای مورد نیاز پروژهها فراهم شود که از این میزان ۳۸۷ میلیارد تومان در یک سال اخیر جذب شده است.
آرامون با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی انبوهسازی در استان اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۳، درصد پیشرفت فیزیکی انبوهسازی در استان ۲۳ درصد بود که با بهروزرسانی اطلاعات در سال گذشته، این میزان به ۶۱ درصد رسیده است.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی در ادامه به روند اجرای پروژههای مشکلدار نهضت ملی مسکن در ارومیه اشاره کرد و گفت: دو پروژه آزادی و رسالت از جمله پروژههای دارای مشکل در نهضت ملی مسکن ارومیه بودند که تا پایان سال ۱۴۰۳، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه آزادی نزدیک به ۴۸ درصد و پروژه رسالت ۴۲ درصد بود که در حال حاضر پروژه آزادی آماده افتتاح است و پروژه رسالت نیز به پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصد رسیده است.