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همزمان با اجلاس معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاهها و موسسات عالی و پژوهشی کشور، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی در مراسمی رسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این موزه با هدف حفظ، صیانت و معرفی میراث علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه خوارزمی راهاندازی شده و مجموعهای از اسناد، تصاویر، کتابها، اشیای تاریخی و تجهیزات آموزشی و علمی مرتبط با بیش از یک قرن فعالیت این دانشگاه را در خود جای داده است.
دانشگاه خوارزمی با پیشینهای که به تأسیس دارالمعلمین مرکزی در سال ۱۲۹۷ بازمیگردد، از قدیمیترین مراکز آموزش عالی کشور به شمار میرود و موزه و مرکز اسناد دانشگاه روایتگر بخش مهمی از تاریخ آموزش عالی و میراث علمی و فرهنگی کشور است.
افتتاح رسمی موزه دانشگاه خوارزمی گامی برای حفاظت از میراث مادی و معنوی این دانشگاه و فراهم کردن زمینهای برای پژوهش، آموزش و آشنایی نسل جدید با تاریخ بیش از یک قرن فعالیت علمی و آموزشی آن است.