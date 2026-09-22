

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید امین موسوی گفت: مأموران کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن در پی اقدامات تخصصی موفق شدند یک سارق حرفه‌ای منازل را که با شگردی خاص اقدام به شناسایی و سرقت از خانه‌های خالی از سکنه می‌کرد، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهم با استفاده از یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند و ظاهری آراسته، خود را به عنوان مشتری ملک معرفی می‌کرد و با این شگرد، ضمن جلب اعتماد، زمینه ورود به منازل خالی از سکنه را فراهم می‌کرد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: این سارق با در اختیار داشتن دسته‌کلید‌های متعدد و فریب مالکان یا افراد مرتبط با املاک، وارد منازل می‌شد و اقدام به سرقت می‌کرد.

سرهنگ موسوی ادامه داد: متهم در آخرین اقدام خود نیز قصد سرقت داشت که با حضور به‌موقع مأموران گشت کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن، در اجرای عملیات پلیسی ناکام ماند و دستگیر شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پس از دستگیری، تعدادی از شکات و مالباختگان متهم را شناسایی کردند و با تکمیل اقدامات قانونی، وی با دستور مقام قضایی و در حالی که پابند الکترونیکی داشت، برای ادامه روند قضایی تحویل مراجع مربوط شد.



سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست در زمان مراجعه افراد برای بازدید از ملک، صرفاً به ظاهر افراد یا نوع خودرو اعتماد نکنند و احراز هویت مراجعه‌کنندگان را از طریق بنگاه‌های املاک معتبر و افراد مسئول ساختمان انجام دهند.

سرهنگ موسوی همچنین تأکید کرد: شهروندان برای افزایش ایمنی منازل از قفل‌های ایمن و ضدسرقت استفاده کنند و در صورت خالی بودن منزل برای مدت طولانی، موضوع را به افراد مورد اعتماد یا همسایگان اطلاع دهند تا امکان تردد افراد مشکوک با عناوین جعلی کاهش یابد.