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فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۹ قبضه سلاح و مقادیری مهمات جنگی و همچنین دستگیری یک متهم در نوار مرزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار محمد احمدی روز سهشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان این استان با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات مشکوک، موفق به کشف یک قبضه سلاح جنگی کلاش، هشت قبضه سلاح شکاری به همراه یک تیغه خشاب و ۲۸ گلوله جنگی کلاش شدند.
وی تاکید کرد: در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
سردار احمدی با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان و استمرار اقدامات کنترلی در نوار مرزی، خاطرنشان کرد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و هوشیاری کامل با هرگونه حمل، نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشهدار شود.