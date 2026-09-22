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وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی یکی از محورهای اصلی سیاستهای نظام تعلیم و تربیت است، خواستار تسریع در تکمیل پروژههای آموزشی نیمهتمام و توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی و پرورشی در مناطق کمبرخوردار شد و از احداث ۴۷۰۰ واحد آموزشی در دو سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش در آیین «مهر کریمانه» که با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی، مسئولان شهرستان بهارستان، مدیران آموزشوپرورش، معلمان و دانشآموزان در مدرسه پروین اعتصامی برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق دارای عقبماندگی آموزشی، اظهار کرد: مناطق کمبرخوردار باید با برنامهریزی و تأمین منابع، به حداقل استانداردهای آموزشی، پرورشی و ورزشی دست پیدا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژههای آموزشی نیمهتمام، خطاب به مسئولان حوزه نوسازی مدارس، گفت: پروژههایی که پیشرفت بالایی دارند باید با اولویت تکمیل شوند و در صورت امکان، به جای انتقال بهرهبرداری آنها به ماههای بعد، در همین مهرماه در اختیار دانشآموزان قرار گیرند.
کاظمی در ادامه توسعه فضاهای آموزشی متناسب با شرایط جمعیتی و اقلیمی مناطق را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی و خیرین برای افزایش سرعت اجرای پروژهها تأکید کرد.
توسعه فضاهای ورزشی؛ توجه ویژه به مدارس دخترانه
وزیر آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه فضاهای ورزشی مدارس را از دیگر اولویتهای این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در کنار احداث فضاهای ورزشی بزرگ، باید به توسعه امکانات ورزشی درونمدرسهای از جمله زمینهای چمن مصنوعی، خانههای ورزش و سالنهای ورزشی توجه بیشتری شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش دسترسی دانشآموزان دختر به امکانات ورزشی، خواستار توجه بیشتر به توسعه فضاهای ورزشی ویژه مدارس دخترانه شد.
کاظمی همچنین از افتتاح یک استخر دانشآموزی در این برنامه خبر داد و با اشاره به اقدامات سازمان نوسازی مدارس در حوزه فضاهای ورزشی، بر تداوم این مسیر تأکید کرد.
هیچ عدالتی بالاتر از عدالت آموزشی نیست
وزیر آموزشوپرورش عدالت آموزشی را یکی از مهمترین مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: هیچ عدالتی در کشور بالاتر از عدالت آموزشی نیست.
وی افزود: برخورداری از آموزش و تربیت باکیفیت، زمینهساز اقتدار، عزت و سربلندی آینده کشور است و سرمایهگذاری در آموزشوپرورش باید بهعنوان یک سرمایهگذاری راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در دو سال گذشته، گفت: طی این مدت ۴۷۰۰ واحد آموزشی و ۲۴ هزار کلاس درس در کشور احداث شده است؛ اقداماتی که با مشارکت خیرین، مردم، دستگاههای مختلف و حمایت دولت و مجلس دنبال شده است.
تأکید بر توسعه عدالت آموزشی در مناطق کمبرخوردار
وی با اشاره به برنامههای وزارت آموزشوپرورش برای توسعه عدالت آموزشی، گفت: این سیاست از پوشش تحصیلی و شناسایی و رسیدگی به بازماندگان از تحصیل تا ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و استانداردسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی را دربرمیگیرد.
وزیر آموزشوپرورش افزود: یکی از اولویتهای مهم، رساندن مناطقی است که از عقبماندگی بیشتری برخوردارند به یک سطح قابل قبول از امکانات و استانداردهای آموزشی است.
کاظمی در ادامه از همکاری مسئولان محلی، شهرداری، شورای شهر، فرمانداری، سازمان نوسازی مدارس و خیرین در توسعه فضاهای آموزشی شهرستانهای استان تهران قدردانی کرد و گفت: تداوم این همکاریها میتواند روند اجرای پروژههای آموزشی را شتاب بخشد.
آموزش مهارتهای زندگی در کنار علمآموزی
وزیر آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، مأموریت مدارس را فراتر از انتقال دانش دانست و تأکید کرد: نظام تعلیم و تربیت باید دانشآموزانی برخوردار از هویت ملی و دینی، مهارتهای مورد نیاز زندگی و آمادگی برای حضور مؤثر در جامعه تربیت کند.
کاظمی با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی، گفت: کیفیت آموزش باید از دوره ابتدایی و حتی پیشدبستانی آغاز شود و دانشآموزان در سالهای نخست تحصیل، علاوه بر علمآموزی، نظم، ادب، مسئولیتپذیری و مهارتهای لازم برای زندگی را فرا بگیرند.
آینده کشور در دستان دانشآموزان است
کاظمی با اشاره به استعدادهای دانشآموزان ایرانی، خطاب به آنان، گفت: آینده کشور در دستان دانشآموزان است و با تلاش، ایمان و اراده میتوان به دستاوردهای علمی و حرفهای دست یافت.
وی از معلمان بهعنوان یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت یاد کرد و گفت: پس از ایجاد فضا و امکانات آموزشی، مأموریت اصلی آموزشوپرورش و نقش تعیینکننده معلم در تربیت دانشآموزان آغاز میشود.
در پایان این آیین، وزیر آموزشوپرورش، از خانواده شهید اسماعیل پاشایی به پاس ایثار و فداکاری این شهید والامقام تجلیل و تقدیر کرد.