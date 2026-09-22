به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این اطلاعیه آمده است: انهدام مهمات عمل نکرده دشمن آمریکایی - صهیونیستی در بخش جغین شهرستان رودان، امروز سه شنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت یازده تا ۱۵ صورت می‌گیرد.

براین اساس احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.

روابط عمومی سپاه امام سجاد اعلام کرد مردم به شایعات توجه نکنند و خبر‌ها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

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