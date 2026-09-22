همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رزمایش جهادگران فاطمی با حضور نیرو‌های رزم، نظامی و انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان در شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ همزمان با ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، رزمایش جهادگران فاطمی با حضور نیرو‌های رزم و واحد‌های خدمات‌رسان دستگاه‌های اجرایی در شهرکرد آغاز شد.

در این رزمایش، نیرو‌های نظامی و انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان دستگاه‌های اجرایی استان با برگزاری رژه خودرویی، آمادگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

سردار علی افضلی فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) استان گفت: این رزمایش با هدف نمایش انسجام و آمادگی نیرو‌های مختلف در عرصه‌های دفاعی، امدادی و خدمات‌رسانی برگزار شد.

وی افزود: رژه خودرویی نیرو‌های نظامی و انتظامی، نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان دستگاه‌های اجرایی، بار دیگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران و آمادگی مجموعه‌های مختلف برای مقابله با تهدید‌های دشمن را به نمایش گذاشت.

سردار افضلی اضافه کرد: هفته دفاع مقدس امسال با گرامیداشت چهل‌وششمین سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

وی بیان داشت: بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان پیش‌بینی شد که در امتداد برنامه‌های دومین کنگره ملی بزرگداشت ۲ هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری اجرا شد.

سردار افضلی تصریح کرد: برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا، برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، رژه نیرو‌های مسلح، برنامه‌های جهادی و خدمات‌رسانی و برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: آغاز این برنامه‌ها، بار دیگر فرصتی برای بازخوانی نقش مردم و نیرو‌های مسلح در دوران دفاع مقدس و تبیین فرهنگ ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدهاست.