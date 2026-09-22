به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در ویژه برنامه تلویزیونی «استاندار» شبکه سراسری خبر از ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف گفت: اتمام طرح انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان، افتتاح چند ابرطرح اقتصادی با ده‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌گذاری، پیشتازی کرمان در حوزه انرژی خورشیدی و نهضت مدرسه‌سازی رااز برنامه‌های استان در ماه‌های آینده بیان کرد.

استاندار کرمان با اعلام جایگاه نخست کرمان در کشورجذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: کرمان به یکی از مقاصد اصلی و هدف سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده و در حال حاضر ۴.۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده در استان و حدود ۴۰۰ همت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و سایر بخش‌ها در حال انجام است.

بگفته وی به اتکای ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه‌ها و شهرستان‌های مختلف، برنامه‌هایی را برای معرفی این استان در قالب طرح «لبخند دنیا به به کرمان ۱۴۰۵» تدارک دیده شده که بعلت جنگ تحمیلی به تعویق افتاد.

وی، رویدادمحوری را یکی از راهبردهای طرح «لبخند دنیا به کرمان» اعلام کرد و گفت: در حوزه‌های ورزشی و فرهنگی، برنامه‌های متعددی شامل مسابقات کشتی جهان‌پهلوان تختی و تئاتر فجر اجرا شده و جشنواره موسیقی نواحی، دوسالانه نقاشی و رویدادهای ورزشی دیگری نیز در ادامه این مسیر برگزار خواهد شد.

طالبی کرمان را میزبان و شهر رویدادها توصیف کرد و افزود: برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی را نیز براساس ظرفیت‌های هر شهرستان و منطقه تدارک شده که به شناسایی فرصت‌های گردشگری استان کمک شایانی خواهد کرد

استاندار کرمان وجود ۵ فرودگاه فعال در استان را ظرفیت منحصر به فرد دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای پروازهای بین‌المللی و ایجاد ایرلاین جدید در استان و فعال شدن پروازهای داخلی در دست اجرا است.

طالبی همچنین از آماده‌سازی پرونده‌های متعدد از استان کرمان برای ثبت جهانی خبر داد و گفت: گردشگری یکی از رویکردهای توسعه استان است و در همین راستا، در محدوده شهر کرمان یک منطقه نمونه گردشگری با پنج اثر ثبت ملی در پی ثبت در فهرست میراث جهانی است.

استاندار کرمان همچنین درباره وضع اقتصاد دانش‌بنیان در استان گفت: اگرچه استان کرمان در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان با عقب‌ماندگی مواجه شده، اما با همکاری پارک علم و فناوری و تمامی نهادهای فعال در قالب زیست‌بوم فناوری و نوآوری، اقداماتی برای پویایی و تقویت این حوزه آغاز شده است.

طالبی گفت: در یک سال اخیر، استان کرمان بیشترین درصد توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را داشته، اما از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان نسبت به برخی استان‌های دیگر عقب‌ ماندگی وجود دارد.

بگفته وی: در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، از ظرفیت اعتبار مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای اجرای طرح‌های دانش‌بنیان استفاده شده و همچنین مرکز فناوری و نوآوری استان در محل کارخانه قدیمی خانه‌سازی، در مرحله نهایی توافقات قرار دارد.

طالبی ایجاد منطقه ویژه فناوری و نوآوری را نیز از برنامه‌های استان دانست و گفت: در حوزه هوشمندسازی به ویژه معادن، طرح‌های متعددی پیشنهاد شده و ظرفیت حقوق دولتی برای آن به کار گرفته‌ شده است.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به رویکرد استان در زمینه اعتماد به جوانان در حوزه‌های مدیریتی گفت: معدل سنی مدیران استان پایین آمده و در انتصابات مدیران استانی، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل ستادی و معاونان استاندار، سهم و حضور جوانان پررنگ‌تر و تلاش شده از ظرفیت جوانان در سطوح مختلف مدیریتی استفاده شود.

وی ابراز امیدواری کرد "با سفر رئیس جمهور به استان طرحهای توسعه‌ای و افتتاح مرکز لجستیک کرمان آغازشود.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، بزرگ‌ترین اتفاق دو سال گذشته در استان را شکل‌گیری همگرایی ارکان مختلف تصمیم‌گیری دانست و گفت: تعامل و هماهنگی بین بخش اجرایی، دستگاه‌های نظارتی، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و زبان مشترکی درباره مسائل و اولویت‌های توسعه استان در قالب برنامه «کرمان برفراز» ایجاد شده که این اولویت‌ها را پیگیری می‌کند.

طالبی ادامه داد: به اتکای این همگرایی، بخشی از موانع و گره‌های مسیر توسعه استان برطرف شده و اکنون فعال‌ترین شورای دستگاه‌های نظارتی بر رفع موانع و مشکلات فرآیند توسعه استان تمرکز دارد و از جمله نتایج این رویکرد فعال شدن منطقه ویژه جازموریان پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی و قرار گرفتن طرح انتقال آب خلیج فارس به کرمان در مراحل پایانی است.

طالبی همچنین به فعال‌سازی معادن راکد استان اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر ۵۰ معدن راکد در استان فعال شده که برخی از این معادن با مشکلات ناشی از معارض‌های اجتماعی مواجه بودند و این مسائل در ستاد امنیت سرمایه‌گذاری مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: یکسریی سرمایه‌گذاری‌های معدنی فعالیتی نداشتند که از طریق ظرفیت ماده ۲۰ قانون معادن خلع ید شده و به سرمایه‌مداران جدید واگذار شده است

بگفته استاندار کرمان: ایجاد زنجیره ارزش را به عنوان راهبرد توسعه استان و جلوگیری از خام‌فروشی قرار دادیم و سرمایه‌گذارانی را در زمینه فرآوری مس و فولادی ایجاد کردیم.

وی تصریح کرد: واگذاری برخی معادن مشروط به ایجاد واحدهای فرآوری شده که این رویکرد موجب آغاز فعالیت واحدهای فرآوری در استان شده وهمچنین طی دو سال اخیر، چند مرحله مزایده محدوده‌های معدنی شمال و جنوب استان برگزار شده و در حوزه‌های سیلیس، کرومیت و آهن، واحدهای جدیدی در حال احداث است.

استاندار کرمان گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در مصرف آب، امکان افزایش اشتغال در بخش کشاورزی وجود ندارد و بنابراین برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در جنوب استان باید به سمت توسعه صنعت و معدن حرکت شود.

طالبی بیان کرد: ارزشمندترین ذخایر معدنی ایران در حوزه‌های مس، کرومیت، تیتانیوم و طلا در جنوب استان کرمان قرار دارد که تاکنون بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها ناشناخته و فعال نشده است.

استاندار کرمان یاد آور شد: در دو سال اخیر، نرخ بیکاری در استان به پایین‌تر از متوسط کشوری رسیده و زمینه ایجاد ۳۴ هزار فرصت شغلی فراهم شده است.

وی همچنین درباره راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گفت: اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان در این مرکز تدوین شده و اکنون کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان نیز تهیه شده است.

طالبی بیان کرد: کرمان به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های متعدد، محدودیت جدی در حوزه سرمایه‌گذاری ندارد. همچنین ستاد شتابدهی سرمایه‌گذاری برای پشتیبانی اداری از طرح‌های مصوب ایجاد شده تا روند اجرای این طرح‌ها تسریع شود.

وی خاطرنشان کرد: برای طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری استان، پیش از آغاز فرآیند اجرا، موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت شده تا طرح‌ها در ادامه مسیر، درگیر پیچ‌وخم‌های اداری و کارشناسی نشوند.