در سفر وزیر آموزش و پرورش به شهرستان بهارستان، ۵ پروژه کلیدی آموزشی و ورزشی، از جمله استخر دانش‌آموزی و زمین‌های چمن مصنوعی به بهره‌برداری رسید و توزیع بسته‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند آغاز شد.

بهره‌برداری از ۵ طرح آموزشی و ورزشی در بهارستان با حضور وزیر آموزش و پرورش

بهره‌برداری از ۵ طرح آموزشی و ورزشی در بهارستان با حضور وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان بازدید وزیر آموزش و پرورش از شهرستان بهارستان، پنج طرح آموزشی و ورزشی به بهره‌برداری رسید. از جمله این طرح‌ها، استخر دانش‌آموزی «شهدای غواص» در روستای اورین است که با زیربنای ۳۲۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان احداث شده است.

همچنین در بخش بوستان، چهار زمین چمن مصنوعی به بهره‌برداری رسید که با افزودن ۱۶۰۰ مترمربع فضای ورزشی، امکانات رفاهی و بدنی دانش‌آموزان این منطقه را تقویت می‌کند.

در کنار توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند نیز در دستور کار این سفر قرار داشت؛ به گونه‌ای که همزمان با بازدید از یکی از مدارس روستای اورین، عملیات توزیع ۳ هزار بسته لوازم‌تحریر میان دانش‌آموزان نیازمند در سراسر استان تهران آغاز گردید.