معاون نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: حمایت از فناوری‌های نو در صنعت نفت به احیای چاه‌های کم‌بازده محدود نیست و حوزه‌هایی مانند فرآوری، افزایش بازده و بهبود فرایند‌های تولید در صنعت نفت از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت حمایتی صندوق قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا قربانی افزود: در برخی از این حوزه‌ها اقدام‌هایی انجام شده و تفاهم‌نامه‌ها و مذاکرات اولیه با شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در چهارچوب همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، می‌توان فهرست حمایت‌های انجام‌شده و شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها را در اختیار پارک قرار داد تا با معرفی شرکت‌ها و ایجاد تعامل میان دو مجموعه، زمینه برای همکاری‌های جدید و حمایت هدفمند از فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت فراهم شود.

ضرورت بازنگری در مدل حمایت از فناوری‌های احیای چاه

قربانی با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده برای حمایت از فناوری‌های مرتبط با احیای چاه‌های کم‌بازده گفت: سال ۱۴۰۳ و پس از تغییر دولت، نشست‌های متعددی با هدف رسیدن به یک چهارچوب منسجم برای اجرای این طرح برگزار شد.

وی تصریح کرد: مأموریت صندوق، توسعه فناوری است و میزان سود اقتصادی به‌تنهایی معیار اصلی آن نیست، اما طرح‌ها باید از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشند؛ ازاین‌رو تلاش شد مدل همکاری به‌گونه‌ای اصلاح شود که شرکت‌های بزرگ نیز انگیزه حضور در این حوزه را داشته باشند.

معاون نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست‌جمهوری یادآور شد: یکی از مدل‌های موردنظر این بود که شرکت‌های کوچک پس از اثبات فناوری و بهره‌برداری از پایلوت، وارد زنجیره خدمات چاه شوند یا فناوری آنها از سوی شرکت‌های بزرگ‌تر خریداری تا دانش فنی آنها تجاری‌سازی شود.

قربانی با اشاره به تفاهم‌نامه اجرایی میان شرکت ملی نفت ایران، پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: مقرر شد پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد امضا کند و قرارداد‌ها برای بررسی و تأمین مالی به صندوق ارجاع شود.

ایجاد ریل‌گذاری مستمر برای تجاری‌سازی فناوری

قربانی گفت: اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که طرح با یک چهارچوب حرفه‌ای‌تر و متناسب با اصول تجاری‌سازی فناوری دوباره اجرا شود و در کنار تأمین مالی، زیست‌بوم پروژه احیای چاه‌های کم‌بازده نیز به‌صورت پایدار شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: هدف این است که ریل‌گذاری مستمر ایجاد شود تا فناوری‌های جدید به‌طور مداوم وارد صنعت نفت شوند و درنهایت به مرحله تجاری‌سازی برسند.

معاون نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست‌جمهوری افزود: شکست یک فناوری نیز بخشی از فرایند سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری است و باید امکان پذیرش آن وجود داشته باشد، اما لازم است با تعامل مستمر میان صندوق و پارک، ارزیابی فنی و نظارت بر طرح‌ها به‌صورت برخط انجام شود.

قربانی ادامه داد: ممکن است در جریان اجرای یک طرح، ارزیابی فنی نشان دهد فناوری موردنظر پاسخ‌گو نیست؛ در چنین شرایطی باید بتوان به‌موقع تصمیم گرفت و از ادامه هزینه‌کرد منابع جلوگیری کرد.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای تأمین مالی

وی از آمادگی این صندوق برای استفاده از ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (CVC) خبر داد و گفت: صندوق تاکنون برای توسعه ساختار اداری، شعبه‌ای ایجاد نکرده و تلاش کرده است به‌جای ایجاد ساختار‌های موازی، از ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی و CVC‌ها به‌عنوان ابزار‌های تأمین مالی استفاده کند.

قربانی یادآور شد: آمادگی داریم با صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت یا هر صندوق دیگری که پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت همکاری با آن را مناسب می‌داند، تعامل داشته باشیم و از ابزار‌هایی مانند تسهیلات، کمک به تأمین ضمانت‌نامه، ضمانت اتکایی و سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

معاون نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: به‌جای مراجعه پراکنده شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی، می‌توان طرح‌ها را به‌صورت هدفمند و در قالب برنامه‌ای مشخص تأمین مالی کرد تا آثار و دستاورد‌های آنها در کشور افزایش یابد.

تشکیل سبد سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک

وی همچنین تشکیل سبد سرمایه‌گذاری از چند شرکت یا طرح فناورانه را یکی از الگو‌های قابل بررسی دانست و تأکید کرد: اگر شرکت‌های دارای توانمندی فنی و بازار مشخص شناسایی شوند، می‌توان چند شرکت یا طرح را در قالب یک سبد قرار داد و با مشارکت CVC‌های مختلف، منابع مورد نیاز آنها را تأمین کرد.

قربانی تصریح کرد: این مدل می‌تواند به توزیع ریسک، هدفمندشدن منابع و افزایش امکان تأمین مالی طرح‌های فناورانه صنعت نفت کمک کند.