بررسی ۵۷ مقاله علمی در همایش ملی گذار جمعیتی در بجنورد
همایش ملی گذار جمعیتی و حکمرانی خانواده در تمدن آینده در بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
همایش ملی گذار جمعیتی با هدف تحلیل چالشها و فرصتهای ناشی از تحولات جمعیتی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی جهت تقویت بنیان خانواده برگزار شد.
محورهای این همایش موضوعاتی همچون مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمعیت و حکمرانی فقهی، حقوقی است.
از 57 مقاله رسیده به این همایش 34 مقاله پذیرفته شده و این مقالات با موضوعاتی همچون خانواده، جمعیت، تجربه زیستی و نقد سیاست گذاری است.