به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همایش ملی گذار جمعیتی با هدف تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از تحولات جمعیتی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی جهت تقویت بنیان خانواده برگزار شد.

محورهای این همایش موضوعاتی همچون مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمعیت و حکمرانی فقهی، حقوقی است.

از 57 مقاله رسیده به این همایش 34 مقاله پذیرفته شده و این مقالات با موضوعاتی همچون خانواده، جمعیت، تجربه زیستی و نقد سیاست گذاری است.