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در سال تحصیلی جدید بیش از ۱ هزار و ۶۰۵ دانشآموز با شرایط خاص در مدارس استثنائی اردبیل تحصیل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد شفایی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: در طرح سنجش استان تاکنون بیش از 17 هزار و 800 دانشآموز استان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی گفت: طرح سنجش از اول مهرماه تا پایان شهریور ماه سال بعد اجرا میشود و دانشآموزان مقاطع پیشدبستانی و ورودی اول ابتدایی در این طرح حضور پیدا میکنند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: ارزیابی و پیشبینی ما حضور 18 هزار و 316 دانشآموز در طرح سنجش برای ورود به مقطع اول ابتدایی بود که با توجه به گزارش مهاجرت در این استان که بیش از 1 هزار نفر دانشآموز از استان مهاجرت کردند، تعداد شرکتکنندگان در طرح سنجش به 17 هزار و 800 دانشآموز رسیده است.
شفایی تصریح کرد: ما در همه مناطق و نواحی استان بدون مشکل خاص، طرح سنجش را اجرا کرده و در پایان شهریور ماه در حال ارزیابی یکساله این طرح و رفع نقاط ضعف و کاستی آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد، 1 درصد دانشآموزان با شناسایی آسیبها راهی مدارس استثنائی شده و مابقی دانشآموزان در مدارس عادی تحصیل خود را انجام میدهند.
وی بیان کرد: در سال تحصیلی گذشته ما 1 هزار و 587 دانشآموز استثنائی داشتیم که پیشبینی میکنیم در سال تحصیلی جدید این تعداد به 1 هزار و 605 دانشآموز برسد.
رئیس آموزش و پرورش استثنائی استان اردبیل گفت: ما در حوزه ورودی دانشآموزان دارای معلولیت اعم از بینایی، شنوایی و حرکتی با کاهش جمعیت دانشآموزی روبرو نیستیم، هرچند که برنامههای پیشگیرانه در این زمینه همچنان اجرا میشود.
وی افزود: تعدادی از دانشآموزان با آسیبهای کمتر در حوزه بینایی، شنوایی و جسمی حرکتی با داشتن سه بهره هوشی، در مدارس عادی به صورت تلفیقی با سایر دانشآموزان تحصیل میکنند.
شفایی بیان کرد: برای این دانشآموزان ما معلم رابطی را تعیین کردیم تا با حضور در مدارس، کمککار آنها باشند.
وی گفت: طرح سنجش آمادگی جسمانی دانشآموزان در سال تحصیلی جدید نیز از اول مهرماه آغاز میشود و تا پایان شهریور سال آینده ادامه خواهد داشت.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان تصریح کرد: در 25 پایگاه سنجش و توانبخشی و مداخله بههنگام استان، ارزیابیها انجام میشود تا دانشآموزان با شرایط خاص راهی مدارس استثنائی شوند.
شفایی با اشاره به تجمیع پایگاهها در سال تحصیلی پیش رو، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا با توانمندسازی مراکز مداخله و توانبخشی، اختلالات یادگیری دانشآموزان را کاهش داده و بتوانیم خدماتی بهتر به جامعه هدف ارائه کنیم.